Однако после трагического случая на съемках фильма "Ржавчина" Болдуин имеет немало проблем с судами и родными украинского оператора Галины Гатчинс. Именно в нее актер случайно выстрелил, в результате чего женщина погибла. В материале Кино 24 узнайте, где сейчас и получил ли наказание Алек Болдуин.

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Где сейчас Алек Болдуин

Сейчас Болдуин остается на свободе без залога. Согласно условиям следствия, ему запрещено иметь при себе оружие и употреблять алкоголь, также актеру запрещено контактировать со свидетелями по делу.

Недавно актера заметили в заведении, где навязчивая женщина пыталась спровоцировать его на конфликт. В ответ, Алек выбил телефон из ее рук.

Известно, что актер не признает себя виновным в деле убийства Галины Хатчинс, поэтому вместе с адвокатами с нетерпением ожидает решения суда, которое должно быть вынесено этим летом.

Фильмография Алека Болдуина

  • "Раст"
  • "Билджюс"
  • "Бэби босс"
  • "Кот в шляпе"
  • "Как всё запутано"
  • "Американцы"
  • "Побег"
  • "Мой ангел-хранитель"
  • "На грани" и другие

Смотрите фильмы и сериалы с Алеком Болдуином и ожидайте решения суда по делу убийства украинского оператора, которое мы узнаем уже этим летом.