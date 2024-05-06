Однако после трагического случая на съемках фильма "Ржавчина" Болдуин имеет немало проблем с судами и родными украинского оператора Галины Гатчинс. Именно в нее актер случайно выстрелил, в результате чего женщина погибла. В материале Кино 24 узнайте, где сейчас и получил ли наказание Алек Болдуин.
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Где сейчас Алек Болдуин
Сейчас Болдуин остается на свободе без залога. Согласно условиям следствия, ему запрещено иметь при себе оружие и употреблять алкоголь, также актеру запрещено контактировать со свидетелями по делу.
Недавно актера заметили в заведении, где навязчивая женщина пыталась спровоцировать его на конфликт. В ответ, Алек выбил телефон из ее рук.
Известно, что актер не признает себя виновным в деле убийства Галины Хатчинс, поэтому вместе с адвокатами с нетерпением ожидает решения суда, которое должно быть вынесено этим летом.
Фильмография Алека Болдуина
- "Раст"
- "Билджюс"
- "Бэби босс"
- "Кот в шляпе"
- "Как всё запутано"
- "Американцы"
- "Побег"
- "Мой ангел-хранитель"
- "На грани" и другие
Смотрите фильмы и сериалы с Алеком Болдуином и ожидайте решения суда по делу убийства украинского оператора, которое мы узнаем уже этим летом.