Эта ситуация попала на видео и уже распространилась по сети. В материале узнаете, что произошло и почему актера обвиняют в убийстве.

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Алек Болдуин разозлился из-за насмешек женщины в кафе: что произошло

Так, в одном из кафе в Нью-Йорке Болдуин разговаривал по телефону, когда к нему подошла женщина. Она решила снять актера на видео и попросила его высказать фразу: "Свободная Палестина".

Алек, не мог бы ты хоть раз сказать "Свободная Палестина"? Лишь один раз, и я оставлю тебя в покое. Я оставлю тебя в покое, клянусь. Просто скажи "Свободная Палестина" один раз,

– начала умолять женщина.

После отказа девушка вспомнила перед Болдуином о несчастном случае на съемках фильма 2021 года.

"Почему вы убили эту женщину? Вы убили эту женщину и не получили тюремного срока", – заявила женщина.

Болдуин пытался избежать контакта с американкой, призывая персонал заведения вызвать полицию и даже пытаясь выгнать ее самостоятельно. Позже он выбил камеру из рук женщины, после этого видео оборвалось.

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