Ця ситуація потрапила на відео та вже поширилась мережею. У матеріалі дізнаєтесь, що сталося та чому актора звинувачують у вбивстві.
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Алек Болдвін розлютився через глузування жінки у кафе: що сталося
Так, в одній з кав'ярень у Нью-Йорку Болдвін розмовляв телефоном, коли до нього підійшла жінка. Вона вирішила зняти актора на відео і попросила його висловити фразу: "Вільна Палестина".
Алеку, не міг би ти хоч раз сказати "Вільна Палестина"? Лише один раз, і я дам тобі спокій. Я дам тобі спокій, клянуся. Просто скажи "Вільна Палестина" один раз,
– почала благати жінка.
Після відмови дівчина згадала перед Болдвіном про нещасний випадок на зйомках фільму 2021 року.
"Чому ви вбили цю жінку? Ви вбили цю жінку і не отримали тюремного терміну", – заявила жінка.
Болдвін намагався уникнути контакту з американкою, закликаючи персонал закладу викликати поліцію та навіть намагаючись вигнати її самостійно. Пізніше він вибив камеру з рук жінки, після цього відео обірвалося.
Болдвіна звинувачують у вбивстві української операторки: подробиці
- 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму "Іржа" сталася трагедія: внаслідок пострілу зі зброї, яка була призначена для реквізиту, загинула операторка з України, Галина Гатчинс, і також отримав поранення режисер Джоел Соуза.
- 31 січня актора офіційно звинуватили у неумисному вбивстві.
- Навесні 2023 року з нього зняли звинувачення.
- Але незадовго проти Болдвіна була відновлена кримінальна справа.
- Влітку відбудеться суд. Якщо актора засудять за неумисне вбивство, йому загрожує до 18 місяців позбавлення волі.