Ця ситуація потрапила на відео та вже поширилась мережею. У матеріалі дізнаєтесь, що сталося та чому актора звинувачують у вбивстві.

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Алек Болдвін розлютився через глузування жінки у кафе: що сталося

Так, в одній з кав'ярень у Нью-Йорку Болдвін розмовляв телефоном, коли до нього підійшла жінка. Вона вирішила зняти актора на відео і попросила його висловити фразу: "Вільна Палестина".

Алеку, не міг би ти хоч раз сказати "Вільна Палестина"? Лише один раз, і я дам тобі спокій. Я дам тобі спокій, клянуся. Просто скажи "Вільна Палестина" один раз,

– почала благати жінка.

Після відмови дівчина згадала перед Болдвіном про нещасний випадок на зйомках фільму 2021 року.

"Чому ви вбили цю жінку? Ви вбили цю жінку і не отримали тюремного терміну", – заявила жінка.

Болдвін намагався уникнути контакту з американкою, закликаючи персонал закладу викликати поліцію та навіть намагаючись вигнати її самостійно. Пізніше він вибив камеру з рук жінки, після цього відео обірвалося.

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