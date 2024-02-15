После окончания последнего сезона сериала жизнь белокурого красавца абсолютно изменилась. А потом Петренко вообще решился переехали в другую страну. Читайте в материале Кино 24, где сейчас находится актер, на ком женат и какую позицию в войне занял после начала полномасштабного вторжения.

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Где сейчас и чем занимается Александр Петренко

На съемках сериала "Школа" Петренко строил отношения с блогером и коллегой Лизой Василенко, однако пара разошлась. Каждый из актеров выбрал свой путь и тогда, когда Василенко переехала в Россию, возмутив украинцев скандальными выражения о Родине, Александр в 2021 году влюбился вновь и женился на модели Ангелине Пирцхалави.

Сейчас пара вместе проживает в Лос-Анджелесе. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабной войны, 28-летний мужчина уехал в США.

Правда, на после начала большой войны у Александра еще была надежда "достучаться" до россиян, поэтому он опубликовал примирительное сообщение. Многие сторонники из России ответили на эту публикацию.

Мы хотим дружить и ездить друг к другу в гости, хотим обмениваться товарами и строить новые города, развивать культуру и жить мирно и счастливо. Мы правда любим вас, мирных жителей, и понимаем, что с ним и его бандой боевиков тяжело бороться, но кто-то должен его остановить. Всем добра и мира,

– писал Александр.

Теперь актер совсем не публикует ничего, подписывая на языке оккупанта, а общается только на украинском и английском языках.

Александр Петренко поддерживает Украину

Несмотря на то, что актеру иногда прилетает от хейтеров за то, что он не возвращается в Украину, он всеми силами помогает, находясь в США. Александр приобщается и популяризирует между своей зарубежной аудиторией сборы, которые нужны для наших военных.

Петренко не молчит о ситуации в стране, несмотря на новое гражданство. Цитирует в своих публикациях Шевченко и делится правдой о военных преступлениях России.