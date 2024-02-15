Після закінчення останнього сезону серіалу життя білявого красеня абсолютно змінилось. А згодом Петренко взагалі наважився переїхали в іншу країну. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз перебуває актор, з ким одружений та яку позицію у війні зайняв після початку повномасштабного вторгнення.

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Де зараз і чим займається Олександр Петренко

На зйомках серіалу "Школа" Петренко будував стосунки з блогеркою та колегою Лізою Василенко, проте пара розійшлася. Кожен з акторів обрав свій шлях і тоді, коли Василенко переїхала до Росії, обуривши українців скандальними вираження про Батьківщину, Олександр у 2021 році закохався знов та одружився із моделлю Ангелиною Пірцхалаві.

Зараз пара разом проживає у Лос-Анджелесі. У лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни, 28-річний чоловік виїхав до США.

Щоправда, на після початку великої війни в Олександра ще була надія "достукатись" до росіян, тому він опублікував примирливе повідомлення. Чимало прихильників із Росії відповіли на цю публікацію.

Ми хочемо дружити і їздити один до одного в гості, хочемо обмінюватися товарами та будувати нові міста, розвивати культуру і жити мирно та щасливо. Ми правда любимо вас, мирних жителів, і розуміємо, що з ним і його бандою бойовиків важко боротися, але хтось повинен його зупинити. Усім добра і миру,

– писав Олександр.

Тепер актор зовсім не публікує нічого, підписуючи мовою окупанта, а спілкується лише українською та англійською мовами.

Олександр Петренко підтримує Україну

Попри те, що актору інколи прилітає від хейтерів за те, що він не повертається в Україну, він усіма силами допомагає, перебуваючи у США. Олександр долучається та популяризує між своєю закордонною аудиторією збори, які потрібні для наших військових.

Петренко не мовчить про ситуацію в країні, попри на нове громадянство. Цитує у своїх публікаціях Шевченка та ділиться правдою про воєнні злочини Росії.