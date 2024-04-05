Открестился от всего российского: где сейчас звезда "Первых ласточек" Александр Рудинский

Александр Рудинский – один из лучших и самых перспективных молодых актеров Украины. Зрители точно знают его по сериалам "Первые ласточки", "Оставайся онлайн", "Малевич", "Лучшие выходные" и многим другим.

Он активно покоряет не только большие экраны, но и театральные сцены. Более того, сегодня Александр поражает своей однозначной позицией и глубокими взглядами на мир. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Рудинский, чем занимается и что говорит о русском языке и литературе.

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Где сейчас и как живет Александр Рудинский

Сегодня звезда "Первых ласточек" продолжает развиваться в кинематографе и на сценах театра. И признается, что к выбору проектов, в которых будет сниматься, относится довольно избирательно. Для Александра важно, чтобы каждый новый фильм и сериал раскрывал его мастерство с новой стороны.

В свои 27 лет, кроме карьеры в кино и театре, Рудинский преподает актерское мастерство в университете. Он утверждает, что получает удовольствие от работы со студентами и даже чувствует себя на несколько лет моложе.

Позиция Александра Рудинского относительно русского языка

До 24 февраля актер любил цитировать русских театральных классиков и использовать их методы игры на сцене. Впрочем, после начала полномасштабной войны Александр Рудинский решил отказаться от русской культуры и начал общаться исключительно на украинском языке.

Он выражает благодарность за это своей преподавательнице университета, которая резко реагировала на любой звук, произнесенный на языке страны-агрессора.

Я клянусь, я забыл о том, что я видел и читал, и слушал, все, что связано с Россией. Я в быту не привожу каких-то примеров, цитат. А раньше это у меня было сполна – цитировать какой-то спектакль или какую-то актерскую работу. Я только этим и жил. А потом просто оп, и исчезло,

– признавался актер.

Поэтому сегодня актер так же учит своего трехлетнего сына Петра разговаривать на государственном и ценить нашу культуру.

Пока непонятно, станет ли Александр в ряды военных и будет ли защищать Украину на фронте. Однако актер уже успешно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Он рассказал, что имеет плохое зрение и носит контактные линзы, однако врач все равно признала его годным к службе.

Фильмография и театральный репертуар Александра Рудинского

Этого молодого актера сегодня можно назвать одним из самых перспективных в украинском кинематографе. У него большая занятость и немало проектов, которые делают его карьеру успешной. Вот несколько из них:

"Первые ласточки"

"Носорог"

"Первые дни"

"Джанго"

"Камень, ножницы, бумага" и другие.

Среди театрального репертуара Александра Рудинского:

"Кайдашева семья"

"Кориолан"

"Лимеривна"

"Мама сказала "НЕТ""

"Пергюнт"

"Пой, Лола, пой!"

"Украденное счастье"

"Тартюф" и многие другие"

Александр служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Поэтому следите за анонсами и обязательно посетите спектакли, в которых играет Рудинский.