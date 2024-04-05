Він активно підкорює не лише великі екрани, а й театральні сцени. Ба більше, сьогодні Олександр вражає своєю однозначною позицією та глибокими поглядами на світ. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Рудинський, чим займається та що каже про російську мову та літературу.

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Де зараз і як живе Олександр Рудинський

Сьогодні зірка "Перших ластівок" продовжує розвиватись у кінематографі та на сценах театру. Та зізнається, що до вибору проєктів, у яких зніматиметься, ставиться доволі вибірково. Для Олександра важливо, аби кожен новий фільм та серіал розкривав його майстерність з нової сторони.

У свої 27 років, крім кар'єри у кіно та театрі, Рудинський викладає акторську майстерність в університеті. Він стверджує, що отримує задоволення від роботи зі студентами та навіть відчуває себе на декілька років молодшим.

Позиція Олександра Рудинського щодо російської мови

До 24 лютого актор полюбляв цитувати російських театральних класиків та використовувати їхні методи гри на сцені. Утім, після початку повномасштабної війни Олександр Рудинський вирішив відмовитися від російської культури й почав спілкуватися виключно українською мовою.

Він висловлює вдячність за це своїй викладачці університету, яка різко реагувала на будь-який звук, вимовлений мовою країни-агресора.

Я клянусь, я забув про те, що я бачив і читав, і слухав, все, що пов'язано з Росією. Я в побуті не наводжу якихось прикладів, цитат. А раніше це у мене було сповна – цитувати якусь виставу або якусь акторську роботу. Я тільки цим і жив. А потім просто оп, і зникло,

– зізнавався актор.

Тому сьогодні актор так само навчає свого трирічного сина Петра розмовляти державною і цінувати нашу культуру.

Поки незрозуміло, чи стане Олександр у ряди військових і чи захищатиме Україну на фронті. Однак актор вже успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Він розповів, що має поганий зір та носить контактні лінзи, проте лікарка все одно визнала його придатним до служби.

Фільмографія та театральний репертуар Олександра Рудинського

Цього молодого актора сьогодні можна назвати одним із найперспективніших в українському кінематографі. У нього велика зайнятість і чимало проєктів, які роблять його кар'єру успішною. Ось декілька з них:

"Перші ластівки"

"Носоріг"

"Перші дні"

"Джанго"

"Камінь, ножиці, папір" та інші.

Серед театрального репертуару Олександра Рудинського:

"Кайдашева сім'я"

"Коріолан"

"Лимерівна"

"Мама сказала "НІ""

"Пергюнт"

"Співай, Лоло, співай!"

"Украдене щастя"

"Тартюф" та багато інших"

Олександр служить у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Отож слідкуйте за анонсами та обов'язково відвідайте вистави, у яких грає Рудинський.