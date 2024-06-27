Где сейчас и чем занимается актер сериала "Крепостная" Алексей Яровенко, который родом из Беларуси

Украинский актер Алексей Яровенко родился и вырос в Беларуси, а именно в Минске. Наибольшая популярность к нему пришла в 2019 году, когда мужчина сыграл роль Алексея Косача в драматическом сериале "Крепостная".

После этого актерская карьера Алексей немного затихла, ведь он перестал появляться на экранах. Как сейчас живет Яровенко, читайте на сайте Кино 24.

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Переезд в Украину и личная жизнь Яровенко

Из родного Минска Алексей Яровенко переехал ради любимой Ольги Карповой. Она, кстати, также актриса. Играет в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Они познакомились в Кишиневе, когда там проходил театральный фестиваль. Алексей сразу понял, что это любовь. Влюбленным было сложно на расстоянии, ведь хотелось больше времени проводить вместе.

Все, к чему я стремился, – это провести жизнь со своей женой. Ольга – моя главная опора и поддержка в жизни. Я благодарю судьбу, что мне удалось жениться на ней, а ей – выйти замуж за меня. Благодарен всему миру, что мы пережили все испытания и теперь наконец вместе,

– рассказывал Алексей Яровенко.

В марте этого года актер поделился с поклонниками замечательной новостью – у супругов родился сын. Новоиспеченные родители решили назвать мальчика Глебом. Отметим, что Алексей и Ольга воспитывают еще одного сына – Даниила.

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Чем сейчас занимается Алексей Яровенко

Алексей Яровенко не слишком активен в социальных сетях. Сейчас актер проводит курсы по актерскому мастерству. Кроме того, имеет собственную музыкальную группу, которая называется "Бэнд Алексея Яровенко". Ребята исполняют песни в стиле фанк и блюз. В прошлом году состоялась премьера их дебютного альбома. Актер также продолжает сниматься в кино и участвовать в спектаклях.

С начала полномасштабного вторжения Алексей поддерживает Украину. В первые дни большой войны актер, как и многие его коллеги, записывал обращение к россиянам и белорусам, ведь надеялся, что это как-то изменит ситуацию.

Актер также собирал деньги на помощь украинским военным. В своем инстаграме Яровенко перешел на украинский язык и продолжает жить в Киеве. К сожалению, больше информации о его нынешней жизни нет.