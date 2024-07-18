Константин участвовал в шоу талантов, которое называется "Украина слезам не верит", а также в "Танцах со звездами", где вместе с танцовщицей Роксоляной Маланчук занял третье место. Также он играет в Киевском новом драматическом театре на Печерске. Чем сейчас занимается актер, читайте в материале Кино 24.

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Личная жизнь Константина Войтенко

С 2015 до 2022 года Константин Войтенко состоял в браке с Валентиной Марининой – украинской танцовщицей и актрисой. Первая встреча влюбленных состоялась в Москве, однако познакомились они уже в Украине. Через год после бракосочетания у супругов родилась дочь, которую назвали Эмилией.

В 2022 году украинское медиапространство всколыхнула новость о разводе Константина и Валентины, который оказался довольно скандальным. Еще во время участия в шоу "Танцы со звездами" Войтенко поделился со зрителями, что их брак переживает сложный период. Некоторое время муж и жена не жили вместе, потом будто бы помирились, однако впоследствии таки разошлись. Валентина к тому же вернула свою девичью фамилию.

Константин Войтенко и Валентина Маринина с дочерью Эмилией / Фото из инстаграма

Через год после громкого развода Валентина Маринина сделала заявление, которое шокировало многих. Знаменитость сообщила, что в браке с Константином пережила домашнее насилие, в частности физическое, психологическое и финансовое, были также и угрозы. Танцовщица назвала актера нарциссом и домашним тираном. Впоследствии Войтенко ответил на обвинения бывшей жены и сказал, что это все ложь. Константин добавил, что его самого и карьеру просто пытаются разрушить. Также мужчина выступил против любого насилия.

В июне этого года стало известно, что Константин Войтенко во второй раз женился. Его избранницей стала дизайнер Наталья Каминская. Интересно, что для церемонии влюбленные выбрали совсем не традиционные наряды, поскольку появились в черном костюме и в черном платье. Новоиспеченные супруги решили не устраивать громкого празднования.

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Чем сейчас занимается Константин Войтенко

Несмотря на скандальный развод и обвинения в насилии, Константин продолжает появляться на украинском телевидении. В его инстаграме часто можно увидеть видео и фото с женой Натальей. Влюбленная пара выглядит довольно счастливой. Также заметно, что Войтенко познакомил свою дочь Эмилию с новой возлюбленной.

С первых дней полномасштабного вторжения актер помогает украинским военным и поддерживает Украину. Сначала он постоянно делился, чем занимается в социальных сетях, однако сейчас появляется там очень редко. Зато в марте этого года опубликовал пост о розыгрыше на скидку аренды автомобиля.