Роковые женщины – это эффектные, неопределенные, манипулятивные и злодейские персонажи. Они умеют достигать своих целей и уверены в себе.

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Клэр Андервуд – "Карточный домик"

Робин Райт сыграла амбициозную героиню, которая завоевывала власть в политике и умело боролась с конкурентами.



Роковая женщина / Кадр из сериала

Серсея Ланнистер – "Игра престолов"

Хитрая манипуляторка, что была способна мстить своим соперникам через очень жестокие поступки, также имела такие черты как искренность и человечность. Со всеми, кроме самых близких людей, Серсея была готова расправиться без волны сомнения.



Роковая женщина / Кадр из сериала

Эми Данн – "Затерянная"

Розамунд Пайк сыграла социопатическую и эрудированную женщину из Нью-Йорка. По сюжету, она хочет подставить своего мужа и инсценировать свою смерть. Монолог Эми Данн довольно демонстративный и показывает истинную сущность женщины.



Роковая женщина / Кадр из фильма

Невеста – "Убить Билла"

Бывшая участница отряда наемных убийц считается самой смертоносной женщиной в мире. После того, как всех присутствующих на ее свадьбе убивают, Беатрикс Киддо стремится отомстить бывшим коллегам и особенно их главарю. Ума Турман для роли училась кунг-фу, бою с мечом и метанию ножей.



Роковая женщина / Кадр из фильма

Энни Уилкс – "Мизери"

Кэти Бейтс сыграла девушку, которая спасает любимого писателя от метели и отвозит его домой. Она заставляет его продолжить серию романов о Мизери. Сначала Энни скрывает свой характер, и со временем ее агрессия и жестокость выливаются наружу.



Роковая женщина / Кадр из фильма

Екатерина Траммел – "Основной инстинкт"

Культовая сцена от Шэрон Стоун продемонстрировала главные черты характера героини – уверенность, желание манипулировать и чувствовать свою силу над другими. Ей удается избегать многих проблем благодаря хитрости и интеллекту.



Роковая женщина / Кадр из фильма

Алекс Форест – "Роковое влечение"

Главная героиня не принимает отказ мужчины-адвоката, в которого влюбляется. Она готова идти на все, даже если придется мстить не только вожделенному объекту, но и его жене и ребенку.



Роковая женщина / Кадр из фильма

Филлис Дитрихсон – "Двойная страховка"

Как избавиться от мужа и получить немалые деньги в компенсацию? Героиня придумывает жестокий план: убить любимого, подсунув ему заранее документы о страховке.



Роковая женщина / Кадр из фильма