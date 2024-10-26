Раскрыл все карты из-за хейтеров: где сейчас актер сериала "Коли ми вдома" Алексей Тритенко

Украинского актера Алексея Тритенко мы видели в таких проектах, как "Папик 2", "Черный ворон", "Когда мы дома" и "Круты". После начала большой войны в Украине Алексей принял важное решение стать на защиту своей страны.

Актер оставил актерскую карьеру на время войны, чтобы внести свой вклад в защиту Украины. В материале Кино 24 мы рассказываем, где сейчас находится Алексей и как живет в условиях войны.

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Где сейчас и как изменился Алексей Тритенко

Алексей вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в начале полномасштабной российской войны. Сначала актер не стремился афишировать свое решение, считая, что служба – это его личное дело. Однако из-за многочисленных хейтерских комментариев и критики ему пришлось открыть все карты и поделиться своим опытом.

Время от времени он посещает премьеры и другие светские мероприятия, появляясь в военной форме. Это вызвало определенное возмущение у некоторых людей, которые упрекали его за такой наряд без должных причин. В ответ на критику Тритенко решил прояснить ситуацию. Он даже опубликовал в своем Инстаграме приказ о своем назначении на службу, демонстрируя свое звание – младший сержант. Таким образом, актер подчеркнул, что носит униформу абсолютно законно.

Алексей также рассказал, что первый отпуск в армии получил для участия в съемках в проекте. Это стало для него необычным опытом, и он поделился своими ощущениями:

"Это совершенно странное ощущение. Потому что ты внезапно понимаешь утром, что тебе никуда не нужно, и здесь ты вдруг сам себе командир, и это ответственно".

Служба в армии стала для него не менее важной, чем актерство. Ощущение ответственности за других, поддержка сослуживцев и участие в совместных усилиях для достижения победы стали важными моментами его новой жизни.