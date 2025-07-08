Где сейчас актриса Анастасия Шульга, которая снималась в клипе "Океана Эльзы"

Украинская актриса Анастасия Шульга была звездой сериалов в 2020-х. Ее помнят за роли в "Бедной Саше", "Участковому с ДВРЗ" и многих других лентах.

С начала полномасштабного вторжения Анастасия Шульга не так часто появлялась на экранах, как раньше. Кино 24 расскажет больше об актрисе и где она сейчас.

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Что известно об Анастасии Шульге

Анастасия Шульга родилась в Киеве, сейчас ей 27 лет. В детстве она занималась хореографией, а после завершения школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где училась по специальности "диктор и ведущий телепрограмм".

Анастасия Шульга начала сниматься в кино с 16 лет. Ее дебютом стал телесериал "Страх в твоем доме". Впоследствии она появилась в фильмах "Любимая учительница". А в 2018 году получила главную роль Марьяны в сериале "Девочки мои".

Также Шульгу знают по ролям в сериалах "Не отпускай", "Киевская звезда", "Участковый с ДВРЗ", "Бедная Саша". До того актриса появилась в клипе "Солнце" группы "Океан Эльзы".

"Океан Эльзы" – "Солнце": смотрите видео онлайн

Где сейчас Анастасия Шульга

Во время полномасштабного вторжения Анастасия Шульга снялась в фильме "Фугасы" (Landmines).

Важная, необходима и такая прекрасная работа, которая путешествует по фестивалям и рассказывает миру, что происходит с нашим людьми в Украине во время этой проклятой войны,

– комментировала актриса.

Шульга также рассказывала, что ее отчим защищает Украину. Когда актриса открыла сбор на авто для его подразделения, столкнулась с мошенниками. Однако приобрести машину все-таки удалось.

Сейчас Анастасия Шульга находится в Киеве, она довольно активно ведет инстаграм-блог, где рассказывает о своей жизни, предпочтения и любимые книги. В описании ее профиля указано, что она является амбассадором ментального проекта Sacrum и совладелицей агентства по графическому дизайну. Также в ноябре 2024 Шульга снялась в ролике для "Укрзализныци".