Ранее Александр ошеломил новостью, что хочет завершить свою кинокарьеру именно как актер. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас Кобзарь и оставил ли он съемочную площадку.

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Где сейчас Александр Кобзарь и закончил ли он актерскую карьеру

В интервью Алине Доротюк актер признался, что в его жизни наступил момент, когда он понял: больше не сможет выйти на съемочную площадку как актер. Он начал развиваться как режиссер и продюсер.

Не знаю, когда зайду в кадр. Я уже подготовился, что в этой стране закончу карьеру киноактера. Я внутренне готов. Не могу сейчас стать в кадр в комедию или даже в какой-то мыльный сериал. Мне внутренне очень трудно. Меня это болит,

– признался актер в интервью Алине Доротюк.

Правда, недавно его объявили как одного из актеров сериала "Кофе с кардамоном". Поэтому Кобзарь таки порадует украинского зрителя своим присутствием в новом сериале. Рядом с ним также играют Елена Лавренюк и Алексей Гнатковский.

Известно, что премьера сериала состоится осенью – сейчас проект находится на этапе постпродакшна. Зрители уже с нетерпением ожидают премьеру, чтобы увидеть Александра Кобзаря на экранах.

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