"Украинское кино просыпается": где сейчас Анатолий Тихомиров, который сыграл более 70 ролей

Анатолий Тихомиров исполнил более 70 ролей в телесериалах и художественных фильмах. Он является не только искусным актером, но и преподавателем.

Анатолий Тихомиров – известный украинский актер, писатель и преподаватель. В материале Кино 24 читайте больше о его жизни и деятельности.

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Где сейчас Анатолий Тихомиров

Анатолий Тихомиров продолжает свою актерскую и преподавательскую деятельность. О рабочем процессе он изредка рассказывает на личной странице в фейсбуке.

Одна из последних ролей актера – он воплотил на экране директора центра Богдана Карпенко в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Анатолий Тихомиров сыграл преподавателя Михаила Гончара (главного героя) во времена ординатуры. Директор уверен в таланте и мастерстве своего ученика и поддерживает его на пути.

Премьера этого сериала состоялась 9 октября 2023 года.

Украинское кино постепенно просыпается и мы актеры вместе с ним,

– писал актер в марте 2023 года.

Анатолий Тихомиров с 2019 года стал преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств, набирая учеников на авторский курс. Он часто показывает снимки со своими студентами.

Что известно об актере

Анатолий Тихомиров родился в Киеве. Учился в Днепропетровском театральном училище, впоследствии в театральном институте в Москве.

Тихомировых можно назвать одной из актерских династий. Ведь сыновья и внук Анатолия пошли по его стопам. К сожалению, 23 февраля 2022 ушел из жизни младший сын Анатолия Тихомирова – Сергей.

Анатолий Тихомиров рад тому, что его дело продолжает сын Игорь и внук Макар. К слову, Макар Тихомиров исполнил роль в культовом фильме "Киборги".

Фильмография Анатолия Тихомирова