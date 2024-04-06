Анатолій Тихомиров – відомий український актор, письменник та викладач. У матеріалі Кіно 24 читайте більше про його життя та діяльність.

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Де зараз Анатолій Тихомиров

Анатолій Тихомиров продовжує свою акторську та викладацьку діяльність. Про робочий процес він зрідка розповідає на особистій сторінці у фейсбуці.

Одна з останніх ролей актора – він втілив на екрані директора центру Богдана Карпенка у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Анатолій Тихомиров зіграв викладача Михайла Гончара (головного героя) за часів ординатури. Директор упевнений у таланті та майстерності свого учня та підтримує його на шляху.

Прем'єра цього серіалу відбулась 9 жовтня 2023 року.

Українське кіно поступово прокидається і ми актори разом з ним,

– писав актор у березні 2023.

Анатолій Тихомиров з 2019 року став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв, набираючи учнів на авторський курс. Він часто показує знімки зі своїми студентами.

Що відомо про актора

Анатолій Тихомиров народився у Києві. Навчався у Дніпропетровському театральному училищі, згодом в театральному інституті в Москві.

Тихомирових можна назвати однією з акторських династій. Адже сини та онук Анатолія пішли його стопами. На жаль, 23 лютого 2022 пішов з життя молодший син Анатолія Тихомирова – Сергій.

Анатолій Тихомиров радий тому, що його справу продовжує син Ігор та онук Макар. До слова, Макар Тихомиров виконав роль у культовому фільмі "Кіборги".

Фільмографія Анатолія Тихомирова