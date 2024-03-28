Мечтает о победе и снимается в кино: где сейчас звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко

Популярный украинский актер Андрей Исаенко за свою карьеру снялся в немалом количестве кинопроектов. Он стал поклонником для большого количества украинцев и получил звание Заслуженного артиста Украины.

Кино 24 расскажет, где сейчас и чем занимается Андрей Исаенко. А также узнаете, как живет известный актер с начала полномасштабного вторжения.

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Где сейчас Андрей Исаенко

Когда началась большая война, которую развязала Россия, актер начал заниматься волонтерской деятельностью. На его странице в инстаграме от начала полномасштабной войны можно увидеть много кадров, где он занимается волонтерством. Кроме этого, актер неоднократно распространял сборы на помощь Украине и ее армии.

Впоследствии, по словам актера, он начал ездить на гастроли со спектаклем "Плохие дороги". Это спектакль о войне с 2014 года.

Мы пытались показать Европе, что война делает с людьми и насколько это страшно,

– рассказал актер в интервью Униан.

Он отмечал, что ставили спектакль для украинских беженцев в Латвии, Литве и Эстонии. "А потом мы вернулись в Украину, заработал театр, поэтому мы снова были задействованы в своей профессии", – рассказывал Исаенко.

Андрей Исаенко много лет снимался в русскоязычных проектах. Однако он отмечал, что ему не было сложно перейти и разговаривать в кадре на родном языке. Он рассказывал, что давно уже ждал, когда наше государство начнет снимать кино на украинском.

Актер все публикации в социальной сети создает на родном языке. В интервью Алине Доротюк он рассказывал, что перешел на украинский, когда у них с женой родился ребенок. Его жена всегда была украиноязычной, поэтому после рождения дочери, они приняли совместное решение – дома общаться только на украинском.

Андрей Исаенко родился и вырос в Запорожье. Сейчас он живет в Киеве, играет в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Актеру также присудили национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Об этом он рассказал в своем инстаграмме в в августе 2023 года.

Кроме работы в театре, актер продолжает сниматься в украинских проектах. В частности, на экраны вышел популярный сериал "Женский доктор", где он сыграл одну из главных ролей. Также, зрители могут увидеть еще одну новую киноработу, в которой принял участие Андрей Исаенко – "Новогодний переполох".

Андрей Исаенко также рассказывал, о чем больше всего он мечтает.

Конечно, о победе и о том, чтобы принять участие в хорошем международном фильме. Также хочу, что украинское кино вышло на европейский рынок, потому что мы умеем снимать хорошие картины. У нас есть много талантливых людей, которые могут качественно это делать,

– отметил звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко.