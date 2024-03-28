Кіно 24 розповість, де зараз та чим займається Андрій Ісаєнко. А також дізнаєтеся, як живе відомий актор з початку повномасштабного вторгнення.

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Де зараз Андрій Ісаєнко

Коли почалася велика війна, яку розв'язала Росія, актор почав займатися волонтерською діяльністю. На його сторінці в інстаграмі від початку повномасштабної війни можна побачити багато кадрів, де він займається волонтерством. Крім цього, актор неодноразово поширював збори на допомогу Україні та її армії.

Згодом, за словами актора, він почав їздити на гастролі з виставою "Погані дороги". Це вистава про війну з 2014 року.

Ми намагалися показати Європі, що війна робить з людьми і наскільки це страшно,

– розповів актор в інтерв'ю Уніан.

Він зазначав, що ставили виставу для українських біженців у Латвії, Литві та Естонії. "А потім ми повернулися до України, запрацював театр, тому ми знову були задіяні у своїй професії", – розповідав Ісаєнко.

Андрій Ісаєнко багато років знімався у російськомовних проєктах. Однак він зазначав, що йому не було складно перейти та розмовляти в кадрі рідною мовою. Він розповідав, що давно вже чекав, коли наша держава почне знімати кіно українською.

Актор всі дописи в соціальній мережі створює рідною мовою. В інтерв'ю Аліні Доротюк він розповідав, що перейшов на українську, коли у них із дружиною народилась дитина. Його дружина завжди була україномовною, тому після народження доньки, вони прийняли спільне рішення – вдома спілкуватися тільки українською.

Андрій Ісаєнко народився і виріс в Запоріжжі. Зараз він живе у Києві, грає у Театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Актору також присудили національну премію України імені Тараса Шевченка. Про це він розповів у своєму інстаграмі в серпні 2023 року.

Окрім роботи в театрі, актор продовжує зніматися в українських проєктах. Зокрема, на екрани вийшов популярний серіал "Жіночий лікар", де він зіграв одну з головних ролей. Також, глядачі можуть побачити ще одну нову кінороботу, в якій взяв участь Андрій Ісаєнко – "Новорічний шкереберть".

Андрій Ісаєнко також розповідав, про що найбільше він мріє.

Звісно, про перемогу та про те, щоб взяти участь у гарному міжнародному фільмі. Також хочу, що українське кіно вийшло на європейський ринок, тому що ми вміємо знімати хороші картини. У нас є багато талановитих людей, які можуть якісно це робити,

– наголосив зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко.