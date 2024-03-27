Кино 24 расскажет о жизни и карьере Андрея Пономаренко. И в каких лентах можно увидеть этого актера сейчас.
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Где сейчас Андрей Пономаренко
Украинский актер практически исчез из информационного пространства. С 2021 года он, похоже, не ведет социальные сети и не дает интервью.
Однако Андрей Пономаренко не исчез с экранов. Понятно, что актер продолжил развивать свою карьеру в Украине. Ведь он появился в новом сезоне скетчкома "Коли ми вдома. Разом до перемоги", премьера которого состоялась в октябре 2022 года. В нем Андрей Пономаренко продолжил играть Тараса Мисюру. По сюжету, герой поступил в Николаевский ТрО.
Андрей Пономаренко в роли Тараса Мисюры / Скриншот из видео
Уже в 2024 году состоялась премьера нового сериала "Просто Надія", где одна из ролей также досталась Пономаренко.
Что известно об Андрее Пономаренко
Актерские способности у Андрея проявились еще в юном возрасте, когда он участвовал в театральном кружке летнего лагеря. Он не сразу мечтал об этой профессии, поскольку жил в селе, был довольно закрытым парнем. Отец предлагал ему стать дальнобойщиком после армии. Однако Пономаренко с третьего раза поступил на бюджет в творческий университет в Киеве и получил актерское образование.
На 4 курсе студенту предложили в Национальный театр имени Леси Украинки, где он сразу получил роль. Там началась его театральная карьера.
Впоследствии Андрей Пономаренко попал на съемочную площадку и получил роль остроумного Тараса Мисюры в сериале "Когда мы дома". Он стал известным на всю страну, но побоялся, что может остаться актером одной роли. В борьбе с этим ярлыком ему помог ситком "Ромео и Джульетта из Черкасс", где Пономаренко сыграл подкаблучника.
Андрей Пономаренко и Константин Войтенко / Фото из инстаграма актера
Относительно личной жизни актера, он воспитывает сына от первого брака с женой Александрой. Впоследствии в театре он познакомился с Екатериной, на которой женился в 2020 году.
Андрей Пономаренко с женой / Фото из инстаграма актера
Фильмография Андрея Пономаренко
- "Только любовь";
- "Когда мы дома";
- "Что делает твоя жена?";
- "Первый парень на селе";
- "Дочки-матери";
- "Игра в судьбу";
- "Ромео и Джульетта из Черкасс";
- "Спасти Веру";
- "Когда мы дома. Вместе к победе";
- "Просто Надежда".