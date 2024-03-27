Не дает интервью и исчез из соцсетей: где сейчас Андрей Пономаренко, звезда "Коли ми вдома"

Актер Андрей Пономаренко запомнился хорошими ролями в украинских фильмах и сериалах. Он стал Заслуженным артистом и народным любимцем для многих украинцев.

Кино 24 расскажет о жизни и карьере Андрея Пономаренко. И в каких лентах можно увидеть этого актера сейчас.

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Где сейчас Андрей Пономаренко

Украинский актер практически исчез из информационного пространства. С 2021 года он, похоже, не ведет социальные сети и не дает интервью.

Однако Андрей Пономаренко не исчез с экранов. Понятно, что актер продолжил развивать свою карьеру в Украине. Ведь он появился в новом сезоне скетчкома "Коли ми вдома. Разом до перемоги", премьера которого состоялась в октябре 2022 года. В нем Андрей Пономаренко продолжил играть Тараса Мисюру. По сюжету, герой поступил в Николаевский ТрО.



Андрей Пономаренко в роли Тараса Мисюры / Скриншот из видео

Уже в 2024 году состоялась премьера нового сериала "Просто Надія", где одна из ролей также досталась Пономаренко.

Что известно об Андрее Пономаренко

Актерские способности у Андрея проявились еще в юном возрасте, когда он участвовал в театральном кружке летнего лагеря. Он не сразу мечтал об этой профессии, поскольку жил в селе, был довольно закрытым парнем. Отец предлагал ему стать дальнобойщиком после армии. Однако Пономаренко с третьего раза поступил на бюджет в творческий университет в Киеве и получил актерское образование.

На 4 курсе студенту предложили в Национальный театр имени Леси Украинки, где он сразу получил роль. Там началась его театральная карьера.

Впоследствии Андрей Пономаренко попал на съемочную площадку и получил роль остроумного Тараса Мисюры в сериале "Когда мы дома". Он стал известным на всю страну, но побоялся, что может остаться актером одной роли. В борьбе с этим ярлыком ему помог ситком "Ромео и Джульетта из Черкасс", где Пономаренко сыграл подкаблучника.



Андрей Пономаренко и Константин Войтенко / Фото из инстаграма актера

Относительно личной жизни актера, он воспитывает сына от первого брака с женой Александрой. Впоследствии в театре он познакомился с Екатериной, на которой женился в 2020 году.



Андрей Пономаренко с женой / Фото из инстаграма актера

Фильмография Андрея Пономаренко