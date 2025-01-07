Работала в стране агрессора: где сейчас Анна Кузина, сыгравшая в российском сериале "Универ"

Многие украинские актеры работали в России до начала большой войны в Украине. Многие из них активно участвовали в съемках фильмов и сериалов, получали популярность среди российской аудитории, и иногда не избегали ролей, которые делали возможным их пребывание на российском телевидении.

Однако после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие украинские деятели культуры, в том числе и актеры, приняли важное решение навсегда прекратить свою деятельность на территории агрессора. Одной из таких актрис является Анна Кузина, которая до начала войны была известна своей ролью в популярном российском сериале "Универ".

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Где сейчас и что говорит о войне Анна Кузина

Большая война застала Анну Кузину в Киеве. В начале полномасштабного вторжения России, когда на столицу начали падать первые российские ракеты, Анна и ее семья были подготовлены.

Муж Кузиной, который был участником АТО, готовился к большой войне еще до 24 февраля 2022 года. Благодаря ему семья имела все необходимое для того, чтобы быстро эвакуироваться в случае угрозы. Они собрали тревожные чемоданчики, в которых были самые необходимые вещи.

В первые часы после того, как началась война и Киев оказался под атакой, муж Анны оперативно вывез ее с ребенком на Запад Украины. Они пробыли там всего один день. Поскольку ситуация продолжала обостряться, семья решила искать убежище за рубежом. Кузина вместе с ребенком отправилась к друзьям в Германию.

Вскоре актриса переехала во Францию. Она начала организовывать сборы для ВСУ, инициируя помощь от своих подписчиков и друзей. Анна активно использовала соцсети для того, чтобы напомнить миру, что Россия является страной террористом, которая совершает преступления на территории Украины.

Муж актрисы, который до этого был участником АТО, присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины.

Что известно о гражданской позиции Анны Кузиной

Анна Кузина стала широко известной благодаря своей роли в популярном российском сериале "Универ", где она сыграла персонажа Яну Семакину. Эта роль принесла ей большую популярность, что стало важным этапом в ее карьере.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Анна приняла решительное и важное решение: оставить все, что связывало ее с Россией, и отказаться от дальнейшей карьеры в этой стране.

В первый день войны, когда Россия начала свои боевые действия против Украины, Кузина публично высказала свою позицию. Она обозначила себя как украинку, написав сообщение в своих соцсетях. Она поддерживает свой народ, а ее сердце и душа остаются с Украиной.

Анна активно выражает свое возмущение агрессией России и ее правительства, не оставляя места для сомнений в своей позиции. Она резко осудила действия российских властей. Актриса назвала Путина "военным преступником" и "мировым террористом". Эти слова были реакцией на ужасные преступления, которые российская армия совершала на украинской земле. Через свои публичные заявления Анна Кузина делает свой вклад в борьбу за правду и справедливость, указывая на преступления, которые Россия совершает на территории Украины.