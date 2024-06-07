В материале Кино 24 читайте больше о деятельности актрисы и продолжает ли она свою карьеру по сей день.

Смотрите также Где сейчас и как выглядит в реальной жизни звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор

Где сейчас Анна Лев

Актриса выехала из Украины из-за полномасштабного вторжения. Она находилась в Германии, где ходила на митинги и призывала посещать их других.

К годовщине полномасштабного вторжения Анна Лев даже создала песню "Плету победу".

В мае 2024 Анна Лев рассказала, что ее пригласили быть спикером на Международной конференции Винницкого института Университета "Украина". Она продолжает озвучивать мультсериалы и записывает поздравления голосом Барта Симпсона.

Коротко об актрисе

Анна Лев родилась в Киеве. Свою первую роль она получила в 7 лет в фильме "Стальное кольцо". Спустя годы девушка снова вернулась в кино и сыграла эпизодическую роль.

В творческом багаже актрисы более 200 ролей. Одними из знаковых она называет фильм "Внеземной" и сериал Виталька".

В 90-х Анна Лев попробовала себя в роли актрисы дубляжа. Она озвучила немало ролей, известной является роль Барта Симпсона и других героев этого сериала. Актриса считает, что для удачного озвучивания важно полюбить свой голос и персонажа.

"Я не сразу восприняла "Симпсонов" как нечто гениальное. Я подумала, что за такие желтые чудовища. Я не знала и не понимала, насколько глубокий этот фильм. Я полюбила персонаж. Мне говорили: "Барт Симпсон – это нарванный тинейджер." Я говорю: "Нет, у меня Барт Симпсон – это философ, это дитя нового поколения, новой генерации, которая по-своему воспринимает этот мир. Она его осваивает." И он у меня действительно получился нормальным прибацаным ребенком", – рассказывала актриса.