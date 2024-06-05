Поклонники хорошо знают ее как Дафни Бриджертон, которую изображали в изысканных платьях и с невероятными манерами. В материале Кино 24 узнаете, как выглядит актриса в реальной жизни.

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Как выглядит Фиби Дайневор в реальной жизни

Фиби с детства мечтала стать актрисой, и это желание было вполне естественным, поскольку почти вся ее семья связана с киноиндустрией. Ее отец, Тим Дайневор, работает сценаристом, а мать, Салли Дайневор, является актрисой.

Свою первую роль Фиби получила в 14 лет, когда ее пригласили принять участие в подростковом проекте "Улица Ватерлоо".

После этого ее карьера стремительно пошла вверх. В ее фильмографии появились серьезные взрослые роли, а настоящую славу ей принесла главная роль в костюмной мелодраме "Бриджертоны". Этот сериал сделал ее любимицей зрителей по всему миру и принес ей всемирную известность.

Сейчас актрисе уже 28 лет, хотя в ленте на Netflix она сыграла роль гораздо более молодой юной леди. В реальной жизни Фиби выглядит так же потрясающе, как и на экране.

Фиби Дайневор в сериале "Бриджертоны"

В сериале Фиби исполнила роль юной Дафни Бриджертон, четвертой сестры из семьи Бриджертонов. Ее персонаж впервые появляется в 1 сезоне, где Дафни дебютирует в высшем обществе с целью найти себе достойного мужчину. Она быстро становится избранницей сезона, получив титул "бриллианта", благодаря своей красоте, изящества и обаяния.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер первого сезона

Дафни пытается найти настоящую любовь среди многих претендентов. Ее путь полон как романтических, так и драматических моментов, которые держат зрителей в напряжении. В конце концов, все ее усилия приводят ее к настоящей любви, которая становится центральной темой ее истории в сериале.