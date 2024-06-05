Прихильники добре знають її як Дафні Бріджертон, яку зображували у вишуканих сукнях і з неймовірними манерами. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, який вигляд має акторка у реальному житті.

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Як виглядає Фібі Дайневор в реальному житті

Фібі з дитинства мріяла стати акторкою, і це бажання було цілком природним, оскільки майже вся її родина пов'язана з кіноіндустрією. Її батько, Тім Дайневор, працює сценаристом, а мати, Саллі Дайневор, є акторкою.

Свою першу роль Фібі отримала у 14 років, коли її запросили взяти участь у підлітковому проєкті "Вулиця Ватерлоо".

Після цього її кар'єра стрімко пішла вгору. В її фільмографії з’явилися серйозні дорослі ролі, а справжню славу їй принесла головна роль у костюмній мелодрамі "Бріджертони". Цей серіал зробив її улюбленицею глядачів по всьому світу і приніс їй всесвітню популярність.

Зараз акторці вже 28 років, хоча у стрічці на Netflix вона зіграла роль набагато молодшої юної леді. У реальному житті Фібі виглядає так само приголомшливо, як і на екрані.

Фібі Дайневор у серіалі "Бріджертони"

У серіалі Фібі виконала роль юної Дафні Бріджертон, четвертої сестри з родини Бріджертонів. Її персонаж вперше з'являється в 1 сезоні, де Дафні дебютує у вищому суспільстві з метою знайти собі гідного чоловіка. Вона швидко стає обраницею сезону, здобувши титул "діаманта", завдяки своїй красі, витонченості та чарівності.

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Дафні намагається знайти справжнє кохання серед багатьох претендентів. Її шлях сповнений як романтичних, так і драматичних моментів, які тримають глядачів у напрузі. Врешті-решт, всі її зусилля приводять її до справжнього кохання, яке стає центральною темою її історії у серіалі.