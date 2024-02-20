Молчит о войне и работает на страну агрессора: где сейчас дочь Ольги Сумской Антонина Паперная

Многие украинские актрисы, которые жили и работали в России до полномасштабной войны, одумались и уехали из страны врага. Впрочем, есть такие знаменитости, для которых и это не стало достаточной причиной для того, чтобы принять решение, в частности, Антонина Паперна.

Она оказалась среди таких изменников, которые избрали для себя позицию "молчунов" и остались в России. Узнайте в материале Кино 24, чем сейчас занимается актриса.

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Где сейчас и чем занимается Антонина Паперная

Украинская актриса Ольга Сумская утверждает, что ее старшая дочь не может покинуть Россию и страдает из-за войны в Украине. Тем временем Антонина Паперная продолжает строить свою актерскую карьеру в Москве. Несмотря на жестокие разрушения в Украине, актриса планирует свое будущее в России, которая пытается оккупировать ее Родину и приводит к ежедневным потерям среди украинцев.

Меня действительно всегда восхищали женщины, которые умеют и совмещать карьеру, и быть заботливой мамой и прекрасной женой. Я люблю деятельных людей, которые не сидят на месте, развиваются, придумывают, творят, растут и идут вперед. Время заставляет нас жить здесь и сейчас, надо только так,

– сказала Паперная российским СМИ.

Поэтому, очевидно, ее не волнуют убийства и ракеты, которые летят из России на украинские города и села. Она продолжает сниматься в сериалах и планирует вернуться к работе в театре. То есть всеми способами поддерживает экономику страны-агрессора.

В частности, недавно Паперная похвасталась тем, что снялась в российской адаптации турецкого сериала "Постучи в мою дверь". Впрочем, эта кинокартина в очередной раз доказала, что российские режиссеры не в состоянии создать качественный кинопродукт и даже адаптировать.



Антонина Паперная в сериале / Кадр из сериала

Антонина Паперная замужем за россиянином

В 2015 году женщина начала отношения с российским актером театра и кино Владимиром Яглычем. Вместе эта пара воспитывает двоих детей – дочь Еву и сына Даниила.



Антонина Паперная с мужем / Фото из инстаграма актрисы

В начале большого вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года, Антонина Паперная выразила свое возмущение в соцсетях, назвав события "ужасными", но воздержалась от конкретизации России как агрессора. После этого она не высказывала никаких заявлений относительно российской агрессии в своей Родине. Сейчас их семья проживает в Москве и, очевидно, не планирует ничего менять.

Ольга Сумская, которая остается в Украине, неоднократно пыталась оправдывать такую позицию дочери, она неоднократно объясняла, почему ее дочь остается в России.

Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает. Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Оставить свой дом – ну как это... если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет,

– говорила актриса в первые месяцы полномасштабной войны.

Впрочем, для украинцев такие оправдания сегодня недостаточны. Каждый сознательный гражданин ожидает позиции, в том числе тех, кто ее не принял еще в 2014 году. К сожалению, в этом списке нет Антонины Паперны, которая имеет украинские корни.