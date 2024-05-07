Не прекращает интриговать: где сейчас и как изменился актер сериала "Школа" Богдан Осадчук

Богдан Осадчук – актер и модель. Его популярность стремительно возросла после того, как он сыграл роль Антона (Тохи) Сидоренко в украинском сериале "Школа" на канале "1+1". Хотя Осадчук появлялся и в других кинопроектах, именно "Школа" принесла ему бешеную узнаваемость и благосклонность от людей.

Сегодня Богдан уже совсем не тот парень, каким мы помним его из сериала. Осадчук заметно возмужал и изменился. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас и как живет звезда ленты "Школа".

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Где сейчас и как изменился Богдан Осадчук

Богдана Осадчука также помнят благодаря его длительному роману с певицей Анной Тринчер. Они играли пару в сериале "Школа" и были вместе и в реальной жизни. Их отношения длились около 2 лет.

Сейчас Богдан Осадчук проживает в Киеве, работает как модель и актер. Он серьезно взялся за карьеру и пошел учиться, снимается в фильмах и участвует в спектаклях вместе с ведущими украинскими актерами.

Гражданская позиция Богдана Осадчука

В начале большой войны Богдан сделал публикацию, где расставил все точки. Он поддерживает Украину и гордится тем, что живет в этой стране.

Мы смогли за считанные часы сделать то, что не смогли за 31 год, стать одним целым, я считаю что это уже огромный шаг к победе над зомбированной страной. Хотя она в несколько раз больше нашей матери, но во много тысяч раз слабее. Я горжусь, что я – украинец, что вырос на земле несокрушимых людей, благодарю судьбу, что именно здесь я могу быть свободным человеком с правом на свое мнение,

– написал Осадчук.

Он стал одним из тех украинских знаменитостей, которые присоединились к акции в поддержку защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся в плену. Среди других знаменитостей, которые приняли участие, были Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Ирина Сопонару, Ирина Кудашова и Ольга Атанасова.

Актеры опубликовали фотографии в футболках с надписью Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали) – именно под этим хэштегом можно присоединиться к акции в соцсетях.

Личная жизнь Богдана Осадчука

Богдан часто интригует подписчиков фото с коллегой из сериала "Школа", правда, не с Анной Тринчер, а с Ириной Кудашовой.

Это привело к вопросам от фанатов актера, есть ли между ними романтические отношения. И Ирина развеяла все мифы, заявив, что они всего лишь друзья.

Неизвестно, находится ли Богдан в отношениях, однако, очевидно, что поклонниц у этого харизматичного парня немало.