Сьогодні Богдан уже зовсім не той хлопець, яким ми пам'ятаємо його із серіалу. Осадчук помітно змужнів та змінився. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз і як живе зірка стрічки "Школа".

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Де зараз і як змінився Богдан Осадчук

Богдана Осадчука також пам'ятають завдяки його тривалому роману зі співачкою Анною Трінчер. Вони грали пару у серіалі "Школа" та були разом і в реальному житті. Їхні стосунки тривали близько 2 років.

Зараз Богдан Осадчук проживає в Києві, працює як модель і актор. Він серйозно взявся за кар'єру й пішов навчатись, знімається у фільмах та бере участь у виставах разом із провідними українськими акторами.

Громадянська позиція Богдана Осадчука

На початку великої війни Богдан зробив публікацію, де розставив всі крапки. Він підтримує Україну та пишається тим, що живе у цій країні.

Ми змогли за лічені години зробити те, що не змогли за 31 рік, стати одним цілим, я вважаю що це вже величезний крок до перемоги над зомбованою країною. Хоч вона у декілька разів більша за нашу неньку, але у багато тисяч разів слабша. Я пишаюсь, що я – українець, що виріс на землі незламних людей, дякую долі, що саме тут я можу бути вільною людиною з правом на свою думку,

– написав Осадчук.

Він став одним із тих українських знаменитостей, які долучилися до акції на підтримку захисників Маріуполя, які й досі перебувають у полоні. Серед інших знаменитостей, які взяли участь, були Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Ірина Сопонару, Ірина Кудашова та Ольга Атанасова.

Актори опублікували фотографії у футболках з написом Free Azovstal Defenders (Звільніть захисників Азовсталі) – саме під цим хештегом можна долучитися до акції у соцмережах.

Особисте життя Богдана Осадчука

Богдан часто інтригує прихильників фото з колегою із серіалу "Школа", щоправда, не з Анною Трінчер, а з Іриною Кудашовою.

Це призвело до питань від фанатів актора, чи є між ними романтичні стосунки. Та Ірина розвіяла усі міфи, заявивши, що вони всього лише друзі.

Невідомо, чи перебуває Богдан у стосунках, однак, очевидно, що прихильниць у цього харизматичного хлопця чимало.