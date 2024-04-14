Главный усач украинского кино: где сейчас Борис Георгиевский

Бориса Георгиевского знают благодаря роли в сериале "След" и озвучке многих иностранных лент. Чем занимается актер сейчас - смотрите далее.

Борис Георгиевский в одном из интервью признался, что пока не готов побрить свои усы ради роли в кино. Ведь это действительно одна из фишек украинского актера, благодаря которой он очень узнаваем, пишет Кино 24.

Смотрите также Незабываемые эмоции: 3 сериала о казино, которые подогреют жажду победы

Где сейчас Борис Георгиевский

Актер не ведет социальных сетей, поэтому трудно проследить его нынешнюю деятельность. Актер играет в Киевском академическом Молодом театре, его можно увидеть во многих спектаклях.

22 апреля на телеканалы выйдет новый сериал "К.О.Д.", в котором оперативники и следователи будут расследовать интересные дела. По сюжету, Криминалистический оперативный департамент – это новое спецподразделение полиции Украины, куда вошли топовые специалисты агентства ОСА и Водной полиции.

Это своеобразная видоизменение известного украинского сериала "След", где Борис Георгиевский сыграл подполковника Виктора Шаблия. Поэтому его мы снова увидим на телеэкранах.

Мысли об украинском кино

Несмотря на то, что голос Бориса Георгиевского безупречно звучит в самых известных голливудских лентах, он в быту общается на русском языке. Относительно украинского кино сейчас, актер считает, что оно переживает не лучшие времена. В частности сложная ситуация относительно сценария, диалогов и бюджета. По мнению Георгиевского, индустрии не хватает качественной комедии.

Боюсь, что со мной не все согласятся. Мне кажется, по собственным ощущениям, что есть большая потребность в хороших качественных комедиях. Ужаса у нас и так хватает и будничная жизнь, что не день, то ночь. Если это будет идти еще и со сцены и экрана – это вообще невозможно,

– считает Борис Георгиевский.

Об актере

Если вы не смотрите украинского кино, а любитель Голливуда, вы точно слышали голос Бориса Георгиевского. Он занимается дубляжем около 30 лет и озвучил сотни ролей. Например, это Гандальф во "Властелине колец", Майк Тайсон в "Мальчишник в Вегасе", Грут в "Стражах галактики", Доминик Торетто в "Стражах галактики" и другие.

Фильмография Бориса Георгиевского