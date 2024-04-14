Борис Георгієвський в одному з інтерв'ю зізнався, що наразі не готовий поголити свої вуса заради ролі в кіно. Адже це й справді одна з фішок українського актора, завдяки якій він дуже впізнаваний, пише Кіно 24.

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Де зараз Борис Георгієвський

Актор не веде соціальних мереж, тому важко прослідкувати його нинішню діяльність. Актор грає у Київському академічному Молодому театрі, його можна побачити у багатьох виставах.

22 квітня на телеканали вийде новий серіал "К.О.Д.", у якому оперативники і слідчі розслідуватимуть цікаві справи. За сюжетом, Криміналістичний оперативний департамент – це новий спецпідрозділ поліції України, куди ввійшли топові фахівці агенції ОСА та Водної поліції.

Це своєрідна видозміна відомого українського серіалу "Слід", де Борис Георгієвський зіграв підполковника Віктора Шаблія. Тому його ми знову побачимо на телеекранах.

Думки щодо українського кіно

Попри те, що голос Бориса Георгієвського бездоганно звучить у найвідоміших голлівудських стрічках, він у побуті спілкується російською мовою. Щодо українського кіно зараз, актор вважає, що воно переживає не найкращі часи. Зокрема складна ситуація щодо сценарію, діалогів та бюджету. На думку Георгієвського, індустрії не вистачає якісної комедії.

Боюся, що зі мною не всі погодяться. Мені здається, за власними відчуттями, що є велика потреба у хороших якісних комедіях. Жаху в нас і так вистачає і буднє життя, що не день, то ніч. Якщо це йтиме ще й зі сцени та екрану – це взагалі неможливо,

– вважає Борис Георгієвський.

Про актора

Якщо ви не дивитеся українського кіно, а любитель Голлівуду, ви точно чули голос Бориса Георгієвського. Він займається дубляжем близько 30 років та озвучив сотні ролей. Наприклад, це Гандальф у "Володарі перснів", Майк Тайсон у "Похмілля у Вегасі", Ґрут у "Вартових галактики", Домінік Торетто у "Вартових галактики" та інші.

Фільмографія Бориса Георгієвського