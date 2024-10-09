Ее не показали в фильме: где сейчас первая жена Назария Яремчука, которая выбрала жизнь в тени

Елена Шевченко – первая жена легендарного певца Назария Яремчука, также певица, которая сознательно выбрала жизнь в тени знаменитого мужа. Она всегда предпочитала спокойную жизнь вне поля зрения камер. Тем не менее имя Елены снова стало актуальным после выхода фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты".

К сожалению, Елена не появилась в фильме, что вызвало определенный интерес к ее личности. В связи с этим сыновья супругов – Дмитрий и Назарий – в интервью сайту OBOZ.UA рассказали, где сейчас женщина и как живет.

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Где сейчас бывшая жена легендарного Назария Яремчука

Сейчас Елена Шевченко живет в Киеве. По словам Дмитрия Яремчука, следующем году она будет праздновать юбилей – 70 лет.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Елена ни на день не выезжала из Киева. Она остается на месте, поддерживая своих близких и переживая вместе с ними за судьбу страны.

Мама, как и папа, певица. Они работали вместе в группе "Смеричка". Мама появилась в ансамбле, когда его руководитель Левко Дутковский вместе с солистом коллектива Василием Зинкевичем, ища вокалистку в коллектив, приехали в музыкальное училище Ужгорода на прослушивание. И Дутковскому, и Зинкевичу понравилась наша мама, они единодушно приняли решение пригласить ее в коллектив,

– рассказал сын Яремчука.

Назарий Яремчук расстался с Еленой, и каждый из них пошел своим путем. Но Дмитрий Яремчук говорит, что отношения родителей были настоящей любовью с первого взгляда. Он вспоминает, как они встретились и как между ними возникла мгновенная искра, которая стала основой их связи.

На вопрос о причинах развода родителей Дмитрий отвечает: "Так в жизни бывает. Но мы с братом считаем, что это решение было ошибочным." Он делится мнением, что если бы его родители не развелись, папа, возможно, до сих пор был бы с ними.

"Жалела ли мама о том, что ушла? Это была большая любовь, поэтому, конечно, она, наверное, чувствовала определенную тоску", – отмечает Дмитрий.

После развода Елена переехала в Киев, где впоследствии вышла замуж еще раз и родила еще одного сына.