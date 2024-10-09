На жаль, Олена не з'явилася у фільмі, що викликало певний інтерес до її особистості. У зв'язку з цим сини подружжя – Дмитро та Назарій – в інтерв'ю сайту OBOZ.UA розповіли, де зараз жінка і як живе.

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Де зараз колишня дружина легендарного Назарія Яремчука

Зараз Олена Шевченко мешкає в Києві. За словами Дмитра Яремчука, наступного року вона святкуватиме ювілей – 70 років.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Олена ні на день не виїжджала з Києва. Вона залишається на місці, підтримуючи своїх близьких і переживаючи разом із ними за долю країни.

Мама, як і тато, співачка. Вони працювали разом у гурті "Смерічка". Мама з'явилася в ансамблі, коли його керівник Левко Дутківський разом із солістом колективу Василем Зінкевичем, шукаючи вокалістку в колектив, приїхали в музичне училище Ужгорода на прослуховування. І Дутківському, і Зінкевичу сподобалася наша мама, вони одностайно прийняли рішення запросити її до колективу,

– розповів син Яремчука.

Назарій Яремчук розлучився з Оленою, і кожен з них пішов своїм шляхом. Але Дмитро Яремчук говорить, що стосунки батьків були справжнім коханням з першого погляду. Він згадує, як вони зустрілися і як між ними виникла миттєва іскра, яка стала основою їхнього зв'язку.

На запитання про причини розлучення батьків Дмитро відповідає: "Отак у житті буває. Але ми з братом вважаємо, що це рішення було помилковим." Він ділиться думкою, що якби його батьки не розлучилися, тато, можливо, досі був би з ними.

"Чи жалкувала мама про те, що пішла? Це було велике кохання, тому, звісно, вона, напевно, відчувала певну тугу", – зазначає Дмитро.

Після розлучення Олена переїхала до Києва, де згодом вийшла заміж ще раз і народила ще одного сина.