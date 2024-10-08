Назарій пояснив, що попри відсутність в фільмі, вони з братом все ж зустрічалися з режисером і дали свою згоду на участь у проєкті. Однак стрічка несподівано вийшла без інтерв'ю із ними. В розмові з OBOZ.UA Яремчук молодший пояснив, що сталося.

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Син Назарія Яремчука пояснив, чому його немає у стрічці про батька

Молодший син Назарія Яремчука розповів, що у них були попередні домовленості з режисером фільму про те, що вони відзнімуть інтерв'ю для картини. Він зазначив, що ці плани активно обговорювалися, і вони були готові поділитися своїми спогадами та думками про батька. Проте, для нього стало справжньою несподіванкою, коли фільм вийшов у прокат без їхньої участі.

Нам сподобалася сама ідея створення документального фільму про тата. Кілька годин говорили про концепцію, яка ще не була сформована, порадили взяти інтерв'ю насамперед з тими людьми, які багато спілкувалися, приятелювали й були поруч у головні періоди творчого становлення Назарія Яремчука,

– розповів Назарій.

Молодший син Назарія Яремчука підкреслив, що було б доцільно поспілкуватися з багатьма значущими постатями, які були близькими до його батька. Він згадав імена таких видатних артистів, як Левко Дутківський, Василь Зінкевич, Павло Дворський, Олександр Злотник, Василь Кошман та Володимир Прокопик.

За його словами, з деякими з цих митців вдалося провести бесіди та отримати цінні спогади про Назарія Яремчука, проте з іншими, на жаль, ні.

Для мене стало несподіванкою, що не було інтерв'ю з рідною сестрою Назарія Яремчука Катериною, яка проживає у місті Вижниці та опікується музеєм-садибою батька. Протягом понад 20 років до музею приходять люди звідусіль, і вона багато розповідає їм цікавого про тата. Ще у Вижниці проживає рідна сестра мами Назарія Яремчука. На жаль, про них не згадали,

– зазначив Яремчук молодший.

Назар був упевнений, що режисер фільму не пропустить можливість взяти інтерв'ю у першої дружини Назарія Яремчука, Олени, яка є також його мамою. Він підкреслив, що вони з Яремчуком прожили в шлюбі 15 років, і цей період був важливим не лише для особистого життя, а й для кар'єри батька.

Олена – професійна музикантка, яка активно брала участь у творчому житті Назарія. Її підтримка і внесок стали значними у його становленні як зірки української сцени. Вона була свідком багатьох ключових моментів у розвитку його кар'єри та загалом культури тих часів.

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Назарій зазначив, що такі артисти, як Вадим Крищенко, Віктор Морозов, Юрій Рибчинський та Остап Гавриш, могли б поділитися цінними спогадами та історіями з їхньої співпраці. Крім того, він підкреслив, що було б чудово почути думки колег, таких як Ніна Матвієнко, Тарас Петриненко, Оксана Білозір, Іво Бобул і Іван Попович.

Назарій впевнений, що ці митці могли б розповісти багато цікавого про спільні виступи, натхнення та взаємодію на сцені. Їхні спогади допомогли б краще зрозуміти, яким був Яремчук як артист, а також показати, як його творчість впливала на колег та слухачів.

На мою думку, документальний фільм про мого тата "Яремчук. Незрівнянний світ краси" видався захопливим, але недосказаним. Попри це, сам факт появи стрічки є позитивною подією,

– сказав Назарій.

Яремчук молодший підкреслив, що понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень, які зібрала стрічка у прокаті, є значною сумою. Він висловив переконання, що якби його батько був живий, то був би щасливий дізнатися, що кошти, зароблені на його ім'я, можуть бути використані на благо та підтримку України.