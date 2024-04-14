Исчез из соцсетей и не выходил на связь: где сейчас звезда "Школы" Даниил Черкас

Еще во время съемок в сериале "Школа" Даниил Черкас стал известным блогером. Роль Дани Гармаша повысила его популярность, и в 2020 году он создал TikTok-проект "uLove Home", в котором участвовали 15 украинских блогеров.

После начала полномасштабной войны площадка, расположенная в Гостомеле, была полностью разрушена. А Даниил Черкас исчез из соцсетей и не выходил на связь. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас актер и что говорит о войне.

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Где сейчас Даниил Черкас

Даниил Черкас надолго исчез из социальных сетей и вообще не поддерживал связь с подписчиками в течение около года.

Летом 2023 года актер вернулся в инстаграм, объявив о переходе на украинский язык и признавая, что сожалеет за прежнее направление на русский контент и использование русского языка.

Я родился в Северодонецке. Когда Россия напала на Украину в 2014 году, я прятался с семьей по подвалам, был вынужден покинуть дом и строить новую жизнь. Понимал ли я тогда что происходит? Уже сейчас понимаю, что нет. Нас формирует наше окружение. А мы слушали русские песни, смотрели российских блогеров и разговаривали на русском языке. Создавалось впечатление, что это - норма. Мир молчал, а хаос в моей голове вытеснял страшные воспоминания. Стыдно ли мне за это? Да. Хотел бы я это исправить? Дважды да. Могу ли я вернуться во времени? Нет,

– написал в своих соцсетях Даниил.

Сейчас 26-летний актер не раскрыл места своего пребывания, но, вероятно, находится за пределами Украины.

Биография Даниила Черкаса