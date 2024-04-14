Исчез из соцсетей и не выходил на связь: где сейчас звезда "Школы" Даниил Черкас
Еще во время съемок в сериале "Школа" Даниил Черкас стал известным блогером. Роль Дани Гармаша повысила его популярность, и в 2020 году он создал TikTok-проект "uLove Home", в котором участвовали 15 украинских блогеров.
После начала полномасштабной войны площадка, расположенная в Гостомеле, была полностью разрушена. А Даниил Черкас исчез из соцсетей и не выходил на связь. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас актер и что говорит о войне.
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Где сейчас Даниил Черкас
Даниил Черкас надолго исчез из социальных сетей и вообще не поддерживал связь с подписчиками в течение около года.
Летом 2023 года актер вернулся в инстаграм, объявив о переходе на украинский язык и признавая, что сожалеет за прежнее направление на русский контент и использование русского языка.
Я родился в Северодонецке. Когда Россия напала на Украину в 2014 году, я прятался с семьей по подвалам, был вынужден покинуть дом и строить новую жизнь. Понимал ли я тогда что происходит? Уже сейчас понимаю, что нет. Нас формирует наше окружение. А мы слушали русские песни, смотрели российских блогеров и разговаривали на русском языке. Создавалось впечатление, что это - норма. Мир молчал, а хаос в моей голове вытеснял страшные воспоминания. Стыдно ли мне за это? Да. Хотел бы я это исправить? Дважды да. Могу ли я вернуться во времени? Нет,
– написал в своих соцсетях Даниил.
Сейчас 26-летний актер не раскрыл места своего пребывания, но, вероятно, находится за пределами Украины.
Биография Даниила Черкаса
В 2014 году он переехал в Киев, где развивал свой собственный блог. В течение 2016-2017 годов он активно посещал кастинги, участвовал в реалити-шоу и снимался в музыкальных клипах.
В 2018 году получил главную роль в сериале "Школа" и играл в нем в течение двух следующих сезонов. Эта работа принесла ему всеукраинскую славу и популярность.
В 2019 году он снялся в вебсериале "Киевская звезда 2" в главной роли.
В 2020 году он основал крупнейший TikTok-house в Украине – "uLove Home", который объединил 15 блогеров, 10 из которых имели более 1 миллиона подписчиков, и в целом проект имел аудиторию в 25 миллионов и генерировал 500 миллионов просмотров ежемесячно. Инициатива находилась в Гостомеле, но была уничтожена российской армией после полномасштабного вторжения.