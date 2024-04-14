Після початку повномасштабної війни майданчик, розташований у Гостомелі, було повністю зруйновано. А Данило Черкас зник із соцмереж і не виходив на зв'язок. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз актор і що каже про війну.

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Де зараз Данило Черкас

Данило Черкас надовго зник з соціальних мереж і взагалі не підтримував зв'язок з підписниками протягом близько року.

Улітку 2023 року актор повернувся в інстаграм, оголосивши про перехід на українську мову і визнаючи, що шкодує за колишнє спрямування на російський контент і використання російської мови.

Я народився у Сіверськодонецьку. Коли Росія напала на Україну у 2014 році, я ховався з родиною по підвалах, був змушений покинути домівку та будувати нове життя. Чи розумів я тоді що відбувається? Вже зараз розумію, що ні. Нас формує наше оточення. А ми слухали російські пісні, дивилися російських блогерів та розмовляли російською мовою. Складалося враження, що це — норма. Світ мовчав, а хаос в моїй голові витісняв страшні спогади. Чи соромно мені за це? Так. Чи хотів би я це виправити? Двічі так. Чи можу я повернутися у часі? Ні,

– написав у своїх соцмережах Данило.

Наразі 26-річний актор не розкрив місця свого перебування, але, ймовірно, перебуває поза межами України.

Біографія Данила Черкаса