Молчит о войне: где сейчас Дарья Егоркина, которая жила в России

Актриса Дария Егоркина родилась в Украине, здесь училась и начала карьеру. Но некоторое время провела в России, а сейчас молчит о войне.

В материале Кино 24 узнайте больше о 34-летней актрисе. Вы могли видеть ее в сериалах "Женский врач" и "Мухтар".

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Где сейчас Дарья Егоркина

Судя по фото в социальных сетях актрисы, С начала полномасштабной войны она находится в Норвегии. Было известно, что там живет ее сестра. Со своими подписчиками актриса общается на русском и английском языках. Она показывает свои фото, отдых, кадры с друзьями и коллегами. Там нет собрания или освещения информации о войне в Украине.

Дарья Егоркина неоднозначно отреагировала на начало полномасштабной войны. Она не осудила Россию или их лидера, а обратилась к матерям с призывом молиться о переговорах.

Мамы, матери… Я верю, что нам подвластно остановить эту войну общей энергией, общей молитвой! Я верю в Бога, и прошу... Господи, дай тем людям, что сейчас на переговорах, ума, доброты сердца, чистоты души... Выгоняем из них всякого дьявола, который призывает продолжать разрушение и кровопролитие…– писала актриса.

Еще до этого Дарья Егоркина подозревалась в приверженности России, ведь с 2011 года она перебралась туда. В своих сообщениях в инстаграме она называла страну-агрессора "любимой" (уже после начала русско-украинской войны в 2014), кичилась встречей с Кобзоном и расхваливала императора Николая II.



Скриншот из инстаграммы актрисы / Фото "Без Табу"

Сейчас этих сообщений на странице нет. Ведь впоследствии актриса продолжила работать в Украине и сниматься в русскоязычных сериалах., что транслировали и по российскому пропагандистскому телевидению.

Биография Дарьи Егоркиной

Дарья Егоркина родилась в Киеве, здесь и училась. Получила образование в Киевском государственном университете имени Карпенко-Карого. После окончания учебы она работала в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Там она исполняла роли в различных спектаклях: "Розовый мост", "Голубчики мои", "Опасные связи" и другие.

Относительно личной жизни: актриса была замужем. В 2014 году Егоркина стала мамой. Подробности отношений с мужчиной публике неизвестны, однако сейчас пара разведена. Свободное время звезда уделяет своему сыну.

Фильмография актрисы