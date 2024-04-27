У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про 34-річну акторку. Ви могли бачити її у серіалах "Жіночий лікар" та "Мухтар".

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Де зараз Дарія Єгоркіна

Судячи з фото у соціальних мережах акторки, з початку повномасштабної війни вона перебуває у Норвегії. Було відомо, що там живе її сестра. Зі своїми підписниками акторка спілкується російською та англійською мовами. Вона показує свої фото, відпочинок, кадри з друзями та колегами. Там немає зборів чи висвітлення інформації про війну в Україні.

Дарія Єгоркіна неоднозначно відреагувала на початок повномасштабної війни. Вона не засудила Росію чи їхнього лідера, а звернулась до матерів із закликом молитися за переговори.

Мами, матері… Я вірю, що нам підвладне зупинити цю війну спільною енергією, спільною молитвою! Я вірю в Бога, і прошу... Господи, дай тим людям, що зараз на переговорах, розуму, доброти серця, чистоти душі... Вижене з них усякого диявола, який закликає продовжувати руйнування і кровопролиття… – писала акторка.

Ще до цього Дарію Єгоркіну підозрювали у прихильності до Росії, адже з 2011 року вона перебралась туди. У своїх дописах в інстаграмі вона називала країну-агресора "улюбленою" (вже після початку російсько-української війни у 2014), хизувалась зустріччю з Кобзоном та розхвалювала імператора Миколу II.



Скриншот з інстаграму акторки / Фото "Без Табу"

Зараз цих дописів на сторінці немає. Адже згодом акторка продовжила працювати в Україні та зніматись у російськомовних серіалах, що транслювали і на російському пропагандистському телебаченні.

Біографія Дарії Єгоркіної

Дарія Єгоркіна народилась у Києві, тут і навчалася. Здобула освіту у Київському державному університеті імені Карпенка-Карого. Після завершення навчання вона працювала у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Там вона виконувала ролі у різноманітних виставах: "Рожевий міст", "Голубчики мої", "Небезпечні зв'язки" та інших.

Щодо особистого життя: акторка була заміжньою. У 2014 році Єгоркіна стала мамою. Подробиці стосунків з чоловіком публіці невідомі, однак зараз пара розлучена. Вільний час зірка приділяє своєму сину.

Фільмографія акторки