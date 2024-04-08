Денис Роднянский – известный украинский актер и режиссер. О его жизни сейчас узнавайте в материале Кино 24.

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Где сейчас Денис Роднянский

Несколько последних сообщений актера свидетельствуют о том, что он находится в Лондоне. Он не так часто выходит на связь, но в конце марта засветился на мероприятии сообщества Talented U. Это украинско-британская ассоциация, которая имеет целью поддерживать развитие украинских кинематографистов и звезд и продолжать развитие их карьеры.

В сентябре Денис Роднянский побывал на спектакле "Муж моей жены", прошедшей тоже в Лондоне с Владимиром Горянским и Олесей Жураковской.

В начале полномасштабного вторжения Денис Роднянский поддержал Украину. Он участвовал в помощи актеру Михаилу Жонину и создал с друзьями фонд Help Ukraine.

Те из вас, кто до сих пор поддерживает, уважает и разделяет взгляды своего проклятого царя, – мои личные враги. Именно благодаря вашей поддержке этот маньяк пришел ко мне домой с войной. Прямо сейчас бьют ракетами по Киеву! Прямо сейчас миллионы людей проклинают это животное, и всех вас. Вам это никогда не простят! Гореть с ним в аду!

– обращался актер к российской интеллигенции.

Что известно об артисте

Денис Роднянский родился в Донецке. Учился на режиссерском факультете в Киевском университете Карпенко-Карого. В 2002 году он снял документальный фильм "Учитель пения", его отметили на Киевском киновидеофестивале "Открытая ночь". К тому же лента приняла участие в конкурсной программе Каннского видеофестиваля 2003 года.

Денис Роднянский сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Это такие ленты: