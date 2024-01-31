Со съемочной площадки на фронт: где сейчас известный украинский актер Дмитрий Сова

Дмитрий Сова является известным украинским актером, который снялся в более 70 фильмах, среди которых: "По законам военного времени", "Офицерские дружины", "Остров ненужных людей" и другие.

Сейчас Дмитрий сменил костюмы и грим на военную форму, а реквизиты и съемочную площадку на фронт и оружие в руках. Узнайте в материале 24 канала, где служит украинский актер и кто ждет его дома.

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Где сейчас украинский актер Дмитрий Сова

Сова вместе с тестем отправились в военкомат в самом начале полномасштабной войны. Там им сообщили, что надо подождать. В течение нескольких дней они разносили медикаменты, а затем присоединились к добровольческой самообороне, выполняя службу на блокпосте.

Со временем тестя призвали на территориальную оборону на Левом берегу Киева. А Дмитрий не мог сидеть на месте и снова заявился в военкомат. После того как они услышали что он является актером ему сказали подождать еще и Сова снова вернулся домой. Но не стал терять времени.

Не хочу делать какую-то рекламу, что надо идти защищать Родину. У каждого должно быть свое мнение. Понимаю что в какой-то момент мне будет очень трудно. Убивать людей это определенный шаг в какую-то необратимость. Но я иду защищать своих родных близких иду ради тех людей которых очень сильно люблю и уважаю. Так меня воспитали

сказал Дмитрий.

Он волонтерил, посещал бесплатные курсы по тактике и медицине пройдя некоторые этапы обучения в компании настоящих профессионалов сотрудничающих со спецподразделениями "Альфа" и "Омега".

Собрал три комплекта одежды бронежилет и каску. Даже самостоятельно приобрел оружие. На его день рождения жена с друзьями подарили ему камеру GoPro и учебный дрон. Все с самого начала понимали, что Дмитрий не сможет сидеть на месте. И в конце июня ему позвонили: "Дмитрий Павлович заберите повестку".

Дмитрий Сова пошел воевать

Сначала актер попал в учебный центр где его назначили заместителем командира взвода. Дмитрий определил свою тактику: он относился к бойцам как к равным и избегал понятия, что он – "звезда", которую все должны слушаться.

После учений Дмитрий решил, что хочет служить вместе с отцом своей жены. Он хотел попасть именно к своим знакомым, чтобы избежать необходимости полностью адаптироваться к новым людям.

Это бригада тактической авиации в Староконстантинове. Я нахожусь в батальоне охраны. Как проходит служба? Бывает по-разному,

– поделился Сова.

Дмитрий Сова женат на Дарье Легейде

Большую поддержку Дмитрию оказывает его любимая жена с которой они уже 2 года в браке. Кстати Дарья также хотела пойти на фронт в роли боевого медика. Дмитрий признается хотя волновался за жену, отказывать ее не стал, потому что знал, что она все равно сделает по-своему. Впрочем, у актрисы оказались проблемы со здоровьем поэтому лучше было остаться в тылу.

Это очень большая нагрузка и физически и психологически. Но я понимал, что отказывать нет никакого смысла, потому что она у нас девушка с характером, как и ее папа. Борец за правду и справедливость и будет отстаивать это до последнего,

– сказал Дмитрий.

Поэтому во время полномасштабной войны избранница Совы активно занимается волонтерством. Она часто посещает госпитали где помогает раненым защитникам:

"Даша активно волонтерит. Трижды в неделю с девушками помогают в госпиталях раненым. Общаются с ребятами, разносят продукты", – рассказывал Сова.

Сейчас вся семья надеется на победу и возвращение Дмитрия домой. Сова и его жена мечтают о детях. Поэтому желаем скорой победы Украине и возвращения всех защитников к своим родным!