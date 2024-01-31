Зараз Дмитро змінив костюми та грим на військову форму, а реквізити та знімальний майданчик на фронт і зброю в руках. Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, де служить український актор та хто чекає його вдома.

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Де зараз український актор Дмитро Сова

Сова разом із тестем вирушили до військкомату на самому початку повномасштабної війни. Там їм повідомили, що треба зачекати. Протягом кількох днів вони розносили медикаменти, а потім приєдналися до добровольчої самооборони, виконуючи службу на блокпості.

Згодом тестя призвали на територіальну оборону на Лівому березі Києва. А Дмитро не міг сидіти на місці та знову заявився у військкомат. Після того, як вони почули, що він є актором, йому сказали зачекати ще і Сова знову повернувся додому. Але не став гаяти часу.

Не хочу робити якусь рекламу, що треба йти захищати батьківщину. У кожного має бути своя думка. Розумію, що в якийсь момент мені буде дуже важко. Убивати людей – це певний крок в якусь незворотність. Але я йду захищати своїх рідних, близьких, іду заради тих людей, яких дуже сильно люблю і поважаю. Так мене виховали,

– сказав Дмитро.

Він волонтерив, відвідував безплатні курси з тактики та медицини, пройшовши деякі етапи навчання в компанії справжніх професіоналів, які співпрацюють зі спецпідрозділами "Альфа" та "Омега".

Зібрав три комплекти одягу, бронежилет, та каску. Навіть самостійно придбав зброю. На його день народження дружина з друзями подарували йому камеру GoPro та навчальний дрон. Усі від самого початку розуміли, що Дмитро не зможе сидіти на місці. І у кінці червня йому подзвонили: "Дмитре Павловичу, заберіть повістку".

Дмитро Сова пішов воювати

Спершу актор потрапив до навчального центру, де його назначили заступником командира взводу. Дмитро визначив свою тактику: він ставився до бійців як до рівних і уникав поняття, що він – "зірка", яку всі повинні слухатися.

Після навчань Дмитро вирішив, що хоче служити разом із батьком своєї дружини. Він мав бажання потрапити саме до своїх, знайомих, щоб уникнути необхідності повністю адаптуватися до нових людей.

Це бригада тактичної авіації в Старокостянтинові. Я перебуваю в батальйоні охорони. Як проходить служба? Буває по-всякому,

– поділився Сова.

Дмитро Сова одружений з Дарією Легейдою

Неабияку підтримку Дмитру надає його кохана дружина, з якою вони вже 2 роки у шлюбі. До речі, Дарія також хотіла піти на фронт у ролі бойового медика. Дмитро зізнається, хоча хвилювався за дружину, відмовляти її не став, бо знав, що вона все одно зробить по-своєму. Утім, в акторки виявились проблеми зі здоров'ям, тому краще було залишитись в тилу.

Це дуже велике навантаження – і фізично, і психологічно. Але я розумів, що відмовляти немає жодного сенсу, бо вона в нас дівчина з характером, як і її тато. Борець за правду та справедливість – і буде відстоювати це до останнього,

– сказав Дмитро.

Тому під час повномасштабної війни обраниця Сови активно займається волонтерством. Вона часто відвідує госпіталі, де допомагає пораненим захисникам:

"Даша активно волонтерить. Тричі на тиждень з дівчатами допомагають у госпіталях пораненим. Спілкуються з хлопцями, розносять продукти", – розказував Сова.

Зараз уся родина сподівається на перемогу і повернення Дмитра додому. Сова та його дружина мріють про дітей. Тож бажаємо швидкої перемоги Україні та повернення всіх захисників до своїх рідних!