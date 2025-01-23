Недавно актер ответил на обвинения в том, что является отцом больного ребенка. Узнайте, где сейчас Вивчарюк, что известно о его семье и жизни во время большой войны.

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Где сейчас и как живет Дмитрий Вивчарюк

Как признавался сам Дмитрий Вивчарюк, начало большой войны сильно повлияло на его ментальное и физическое здоровье. Актер переживал тяжелую депрессию, из-за которой даже вынужден был принимать антидепрессанты. По словам Дмитрия, в самом начале войны было полное состояние неопределенности: никто не понимал, что будет дальше, стоит ли строить планы, есть ли будущее. Он вспоминает, как вдруг все изменилось: еще вчера были деньги, съемки, популярность, а сегодня война, и все заработки уже не имеют никакой ценности, когда на первом месте стоит выживание – вода, еда, элементарные потребности.

У меня была жесткая депрессия. Два месяца сидел на антидепрессантах. И сейчас понимаю, что остались последствия. Меня "крыло", я не спал, не ел, ничего не хотел. А потом попустило,

– сказал актер.

Несмотря на это, сейчас Дмитрий постепенно приходит в себя. Он признается, что его психологическое состояние потянуло за собой ряд физических проблем, но сейчас он уже в норме. Актер продолжает работать над своей карьерой и активно помогает Вооруженным силам Украины. Он открыто заявляет, что готов стать на защиту страны и пойти на фронт, если будет такая необходимость, и это его не пугает.

От этого мне не страшно. Страшно было в начале. Мой отец, который прошел войну в 2014-2016 годах и имеет протезирование, говорит: человек привыкает ко всему,

– отметил Вивчарюк.

Сейчас семья Дмитрия живет в Германии. Актер рассказывает, что его сын уже свободно говорит на немецком языке и даже освоил диалект. Вивчарюк не скрывает, что очень скучает по родным, но безопасность его близких для него – это самое важное.