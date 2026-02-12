Где сейчас дочери народной артистки Украины Ольги Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская дважды выходила замуж. С 1989 по 1991 год она состояла в браке с Евгением Паперным. Второй муж народной артистки Украины – Виталий Борисок. Они женаты с 1996 года.

Сумская имеет двух дочерей: Антонину от Паперного и Анну от Борисюка. Где сейчас дети актрисы, расскажет 24 Канал.

Где сейчас дети Ольги Сумской?

Антонина Паперная

1 июня 1990 года Ольга Сумская родила Антонину. Еще до начала полномасштабного вторжения девушка уехала жить в Москву. Она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, от которого родила дочь Еву и сына Даниила. Антонина Паперная продолжает жить в России, строить там карьеру и замалчивать войну.

Народная артистка Украины часто сталкивается с критикой из-за того, что ее старшая дочь живет в России. В 2024 году в интервью OBOZ.UA Сумская признавалась, что не видела Антонину с начала полномасштабного вторжения, но отметила, что они поддерживают связь по телефону.

С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и Анечка. Как ей живется? Воспитывает деток, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно – о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю – ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными,

– говорила Ольга Вячеславовна.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото из инстаграма актрисы

Анна Борисюк

2 марта 2002 года на свет появилась дочь Ольга Сумской и Виталия Борисюка – Анна. В конце сентября 2025 года девушка поделилась, что открыла собственный бренд спортивной одежды – GANZEN.

Это не об одежде. Это обо мне и моих чувствах. Это о моей вере в то, что вчера еще все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой. Я нашла свой бесконечный очаг, который так долго искала, поэтому хочу, чтобы всем стало в нем безопаснее, сильнее и свободнее,

– отметила Анна.

В интервью проекту "Тур звездами", что выходит на ютуб-канале Радио Люкс, Сумская призналась, что помогла младшей дочери открыть бизнес, однако отметила, что Анна не должна возвращать ей средства.

Ольга Сумская и Анна Борисюк / Фото из инстаграма актрисы

Младшая дочь народной артистки Украины ведет лайфстайл блог в инстаграме. Заметно, что Анна много путешествует.