По словам Заднепровского, он имеет хорошие отношения с коллегой по сцене. Однако иногда к артистке "лучше не подходить". Об этом Назар рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Что сказал Назар Заднепровский о Наталье Сумской?

Назар Заднепровский без колебаний называет Наталью Сумскую гениальной украинской актрисой. По его словам, работать с ней на сцене очень легко, ведь она настоящий профессионал своего дела. Однако прежде всего стоит помнить, что она также человек, и более того – "человек настроения". Поэтому иногда, по словам Заднепровского, бывают моменты, когда к Сумской "лучше не подходить".

Когда хорошее настроение, то хоть к ране прикладывай, понимаете. А бывает, что что-то случилось, с утра где-то там разбилось – чувствую энергетически, что лучше не подходить. Просто играй, выполняй свою работу. Она – профессионал,

– поделился Заднепровский.

Интервью Назара Заднепровского: смотрите видео онлайн

И в каком бы состоянии госпожа Наталья не была, актер говорит, что она всегда отрабатывает свою роль на отлично.

Что стоит знать о Наталье Сумской?