По словам Заднепровского, он имеет хорошие отношения с коллегой по сцене. Однако иногда к артистке "лучше не подходить". Об этом Назар рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Что сказал Назар Заднепровский о Наталье Сумской?
Назар Заднепровский без колебаний называет Наталью Сумскую гениальной украинской актрисой. По его словам, работать с ней на сцене очень легко, ведь она настоящий профессионал своего дела. Однако прежде всего стоит помнить, что она также человек, и более того – "человек настроения". Поэтому иногда, по словам Заднепровского, бывают моменты, когда к Сумской "лучше не подходить".
Когда хорошее настроение, то хоть к ране прикладывай, понимаете. А бывает, что что-то случилось, с утра где-то там разбилось – чувствую энергетически, что лучше не подходить. Просто играй, выполняй свою работу. Она – профессионал,
– поделился Заднепровский.
И в каком бы состоянии госпожа Наталья не была, актер говорит, что она всегда отрабатывает свою роль на отлично.
Что стоит знать о Наталье Сумской?
- Наталья Сумская – настоящая легенда украинского театра и кино.
- Она – актриса и телеведущая, ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
- В 2000 году Наталья Сумская получила звание Народной артистки Украины.
- На ее счету – большое количество престижных кинопремий и театральных наград, в частности "Золотая дзыга", "Киевская пектораль", Шевченковская премия, Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки и многие другие.
- Она имеет сотни театральных работ и ролей в фильмах и сериалах.
- В частности, госпожу Наталью можно увидеть в таких лентах, как "Черный ворон", "Карпатское золото", "Подорожники", "Сказка старого мельника" и многих других.
- Кроме того, актриса занимается дубляжем и озвучивает фильмы на украинском языке.