За словами Задніпровського, він має гарні стосунки з колегою по сцені. Однак іноді до артистки "краще не підходити". Про це Назар розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Що сказав Назар Задніровський про Наталію Сумську?

Назар Задніпровський без вагань називає Наталію Сумську геніальною українською акторкою. За його словами, працювати з нею на сцені дуже легко, адже вона справжня професіоналка своєї справи. Однак передусім варто пам'ятати, що вона також людина, ба більше – "людина настрою". Тож іноді, за словами Задніпровського, бувають моменти, коли до Сумської "краще не підходити".

Коли хороший настрій, то хоч до рани прикладай, розумієте. А буває, що щось сталося, зранку десь там розбилося – відчуваю енергетично, що краще не підходити. Просто грай, виконуй свою роботу. Вона – професіонал,

– поділився Задніпровський.

Інтерв'ю Назара Задніпровського: дивіться відео онлайн

Та в якому б стані пані Наталія не була, актор каже, що вона завжди відпрацьовує свою роль на відмінно.

Що варто знати про Наталію Сумську?