За словами Задніпровського, він має гарні стосунки з колегою по сцені. Однак іноді до артистки "краще не підходити". Про це Назар розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Що сказав Назар Задніровський про Наталію Сумську?
Назар Задніпровський без вагань називає Наталію Сумську геніальною українською акторкою. За його словами, працювати з нею на сцені дуже легко, адже вона справжня професіоналка своєї справи. Однак передусім варто пам'ятати, що вона також людина, ба більше – "людина настрою". Тож іноді, за словами Задніпровського, бувають моменти, коли до Сумської "краще не підходити".
Коли хороший настрій, то хоч до рани прикладай, розумієте. А буває, що щось сталося, зранку десь там розбилося – відчуваю енергетично, що краще не підходити. Просто грай, виконуй свою роботу. Вона – професіонал,
– поділився Задніпровський.
Та в якому б стані пані Наталія не була, актор каже, що вона завжди відпрацьовує свою роль на відмінно.
Що варто знати про Наталію Сумську?
- Наталія Сумська – справжня легенда українського театру та кіно.
- Вона – акторка й телеведуча, провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
- У 2000 році Наталія Сумська отримала звання Народної артистки України.
- На її рахунку – велика кількість престижних кінопремій і театральних нагород, зокрема "Золота дзиґа", "Київська пектораль", Шевченківська премія, Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки та багато інших.
- Вона має сотні театральних робіт і ролей у фільмах та серіалах.
- Зокрема, пані Наталію можна побачити у таких стрічках, як "Чорний ворон", "Карпатське золото", "Подорожники", "Казка старого мельника" та багатьох інших.
- Крім того, акторка займається дубляжем і озвучує фільми українською мовою.