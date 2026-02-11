Близько 40 років свого життя Еністон присвятила кінематографу й змінювалася на очах у своїх прихильників. У матеріалі 24 Каналу ми покажемо, як змінилася акторка від початку своєї кар'єри й до сьогодні.

Як змінювалась Дженніфер Еністон впродовж своєї кар'єри?

1993 рік, "Лепрекон"

Однією з перших ролей Дженніфер Еністон була роль у фільмі "Лепрекон" 1993 року. Ось як акторка виглядала у цій стрічці:



Дженніфер Еністон у фільмі "Лепрекон" / Кадр із фільму

1994 рік, "Друзі"

Легендарний культовий ситком 1994 року розповідає про шістьох друзів у Нью-Йорку. Дженніфер Еністон зіграла роль Рейчел Грін – персонажку, яка зробила її світовою зіркою. Ба більше, за цю роль акторка отримала премію "Еммі". Ось як Дженніфер Еністон виглядала у першому сезоні серіалу "Друзі":



Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу

2006 рік, "Розлучення по-американськи"

У 2006 році Дженніфер Еністон зіграла у романтичній комедії "Розлучення по-американськи". Фільм показав хороші результати в прокаті. Ось як акторка виглядала у цій стрічці:



Дженніфер Еністон у фільмі "Розлученні по-американськи" / Кадр із фільму

2011 рік, "Нестерпні боси"

У 2011 році відбулася прем'єра стрічки "Нестерпні боси". Це комедія про трьох друзів. Дженніфер Еністон зіграла у цій стрічці нетипову для себе роль – вона втілила сексуально агресивну стоматологиню. Дивіться, як виглядала акторка:



Дженніфер Еністон у фільмі "Нестерпні боси" / Кадр із фільму

2013 рік "Ми – Міллери"

У 2013 році Дженніфер Еністон долучилася до акторського складу кримінальної комедії "Ми – Міллери". Це один із найкасовіших фільмів у кар'єрі акторки. Ось як Еністон виглядала у стрічці:



Дженніфер Еністон у фільмі "Ми – Міллери" / Кадр із фільму

2019 рік "Загадкове вбивство"

"Загадкове вбивство" – детективна комедія 2019 року, яку можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. У фільмі Дженніфер Еністон зіграла разом з Адамом Сендлером. Стрічка стала справжнім хітом і полюбилася прихильникам жанру та шанувальникам акторки.



Дженніфер Еністон у фільмі "Загадкове вбивство" / Кадр із фільму

Усі ці проєкти сформували Дженніфер Еністон як справжню легенду та ікону кінематографа. Люди наслідують її стиль і зовнішній вигляд, хочуть повторити знамениту зачіску та захоплюються її способом життя й почуттям гумору. Вона подарувала глядачам не лише десятки яскравих ролей, а й незабутні спогади.

У яких ще стрічках можна побачити Дженніфер Еністон?

Також акторку можна побачити у таких фільмах та серіалах:

"Брюс Всемогутній"

"Дружина напрокат"

"Марлі та я"

"Офісний простір"

"Обіцяти – ще не одружитись"

"Полювання на колишню" та інших.

Обирайте стрічку до смаку та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.