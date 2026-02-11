Около 40 лет своей жизни Энистон посвятила кинематографу и менялась на глазах у своих поклонников. В материале 24 Канала мы покажем, как изменилась актриса от начала своей карьеры и до сих пор.

Как менялась Дженнифер Энистон на протяжении своей карьеры?

1993 год, "Лепрекон"

Одной из первых ролей Дженнифер Энистон была роль в фильме "Лепрекон" 1993 года. Вот как актриса выглядела в этой ленте:



Дженнифер Энистон в фильме "Лепрекон" / Кадр из фильма

1994 год, "Друзья"

Легендарный культовый ситком 1994 года рассказывает о шести друзьях в Нью-Йорке. Дженнифер Энистон сыграла роль Рэйчел Грин – персонажку, которая сделала ее мировой звездой. Более того, за эту роль актриса получила премию "Эмми". Вот как Дженнифер Энистон выглядела в первом сезоне сериала "Друзья":



Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" / Кадр из сериала

2006 год, "Развод по-американски"

В 2006 году Дженнифер Энистон сыграла в романтической комедии "Развод по-американски". Фильм показал хорошие результаты в прокате. Вот как актриса выглядела в этой ленте:



Дженнифер Энистон в фильме "Развод по-американски" / Кадр из фильма

2011 год, "Невыносимые боссы"

В 2011 году состоялась премьера фильма "Невыносимые боссы". Это комедия о трех друзьях. Дженнифер Энистон сыграла в этой ленте нетипичную для себя роль – она воплотила сексуально агрессивную стоматологиню. Смотрите, как выглядела актриса:



Дженнифер Энистон в фильме "Невыносимые боссы" / Кадр из фильма

2013 год "Мы – Миллеры"

В 2013 году Дженнифер Энистон присоединилась к актерскому составу криминальной комедии "Мы – Миллеры". Это один из самых кассовых фильмов в карьере актрисы. Вот как Энистон выглядела в ленте:



Дженнифер Энистон в фильме "Мы – Миллеры" / Кадр из фильма

2019 год "Загадочное убийство"

"Загадочное убийство" – детективная комедия 2019 года, которую можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. В фильме Дженнифер Энистон сыграла вместе с Адамом Сэндлером. Лента стала настоящим хитом и полюбилась поклонникам жанра и поклонникам актрисы.



Дженнифер Энистон в фильме "Загадочное убийство" / Кадр из фильма

Все эти проекты сформировали Дженнифер Энистон как настоящую легенду и икону кинематографа. Люди подражают ее стилю и внешнему виду, хотят повторить знаменитую прическу и восхищаются ее образом жизни и чувством юмора. Она подарила зрителям не только десятки ярких ролей, но и незабываемые воспоминания.

В каких еще лентах можно увидеть Дженнифер Энистон?

Также актрису можно увидеть в таких фильмах и сериалах:

"Брюс Всемогущий"

"Жена напрокат"

"Марли и я"

"Офисное пространство"

"Обещать – еще не жениться"

"Охота на бывшую" и других.

Выбирайте ленту по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.