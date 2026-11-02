Куда исчез 89-летний Джек Николсон: Майкл Дуглас раскрыл неожиданные подробности жизни актера

Когда-то он сводил зрителей с ума своей жуткой улыбкой, получал "Оскары" и был одним из самых узнаваемых лиц Голливуда. А потом просто исчез.

82-летний Майкл Дуглас рассказал, как сейчас живет 89-летний Джек Николсон, который уже много лет практически не появляется на публике. Как сообщает The Hollywood Reporter, актер поделился подробностями во время презентации своих мемуаров "One Helluva Ride" в британском Суонси.

Как сейчас живет Джек Николсон

Дуглас признался, что до сих пор поддерживает связь с легендарным коллегой и время от времени видится с ним. По его словам, Николсон чувствует себя хорошо, просто больше не имеет никакого желания участвовать в голливудской суете.

"Я хотел бы сыграть вместе с Джеком. Он больше не работает. С ним все хорошо. Он исчез из публичного пространства", – рассказал Дуглас.

Актер также отметил, что Николсон проводит время дома, гуляет и, похоже, совсем не скучает по светским мероприятиям.

Почему Джек Николсон больше не снимается в кино

Последний раз актер появился на большом экране в 2010 году в романтической комедии "Откуда ты знаешь?" (How Do You Know), где сыграл вместе с Риз Уизерспун, Полом Раддом и Оуэном Уилсоном.

С тех пор Николсон фактически перестал появляться в фильмах, хотя официально о завершении карьеры так и не объявил.

К слову, Майкла Дугласа и Джека Николсона связывает многолетняя дружба. В 1975 году Дуглас продюсировал культовую картину "Пролетая над гнездом кукушки", в которой Николсон исполнил главную роль и получил свой первый "Оскар" за лучшую мужскую роль. В то же время вместе на экране актеры так и не снялись.

Кстати, Майкл Дуглас в тех же мемуарах рассказал о своих романах на съемочных площадках.