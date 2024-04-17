Девочка поражала своим профессионализмом и сознанием с ранних лет, а большая война и проблемы в школе заставили Фросю повзрослеть еще быстрее. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Ефросиния Мельник, чем занимается и планирует ли продолжать карьеру актрисы.
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Где сейчас Ефросинья Мельник
Хотя еще очень молодая, но уже очень мудрая, девочка Фрося продолжает работать и жить в Украине. Она умело балансирует между школьными занятиями и работой на телеканале 1+1, где ведет программу "Погода в Украине и мире от Фроси".
Кроме этого, Ефросиния продолжает сниматься в фильмах. Одним из ее последних проектов является сериал "Круг заблуждения", где она сыграла рядом со взрослыми и опытными украинскими актерами.
Девочка признается, несмотря на все трудности она хочет продолжать развивать себя в киноиндустрии.
Конечно, я не буду ставить на этом крест, когда вырасту. Также хотела бы попробовать другие профессии в кино, например, продюсерство или режиссерство. У меня есть еще интересы: играю на фортепиано, рисую, пишу произведения,
– рассказала Фрося.
Правда, трудностей в жизни совсем юной актрисы уже немало. Несмотря на юный возраст, Фрося стремится обратить внимание к проблеме буллинга в школе, чтобы защитить тех, кто может бояться рассказать о травле со стороны своих сверстников.
Эта цель возникла у нее после того, как сама девочка лично столкнулась с такой проблемой в школе. 10-летняя Фрося подверглась унижению, а однажды ее едва не избили.
Но несмотря на это Ефросиния не теряет своей человечности и продолжает верить в добрых людей. Она работает на благо Украины и поддерживает украинцев поэзией в своих соцсетях.
Фильмография Ефросинии Мельник
- "Я – Надежда" (2023) Сериал
- "Круг заблуждения" (2023) Сериал
- "Коза Ностра. Мама едет" (2022) Фильм
- "Мой любимый друг" (2021) Сериал
- "В плену у прошлого" (2021) Сериал
- "Звезды по обмену" (2021) Фильм
- "Успеть все исправить" (2020) Сериал
- "Дом, который..." (2019) Сериал
- "Наследники" (2019) Сериал