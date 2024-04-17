Дівчинка вражала своєю професійністю та свідомістю з ранніх років, а велика війна та проблеми в школі змусили Фросю подорослішати ще швидше. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Єфросинія Мельник, чим займається та чи планує продовжувати кар'єру акторки.

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Де зараз Єфросинія Мельник

Хоч ще дуже молода, але вже надзвичайно мудра, дівчинка Фрося продовжує працювати та жити в Україні. Вона вміло балансує між шкільними заняттями та роботою на телеканалі 1+1, де веде програму "Погода в Україні та світі від Фросі".

Крім цього, Єфросинія продовжує зніматися у фільмах. Одним з її останніх проєктів є серіал "Коло омани", де вона зіграла поруч з дорослими та досвідченими українськими акторами.

Дівчинка зізнається, попри усі труднощі вона хоче продовжувати розвивати себе у кіноіндустрії.

Звісно, я не буду ставити на цьому хрест, коли виросту. Також хотіла б спробувати інші професії в кіно, наприклад, продюсерство чи режисерство. У мене є ще інтереси: граю на фортепіано, малюю, пишу твори,

– розповіла Фрося.

Щоправда, труднощів у житті зовсім юної акторки уже є чимало. Попри юний вік, Фрося прагне звернути увагу до проблеми булінгу в школі, щоб захистити тих, хто може боятися розповісти про цькування з боку своїх однолітків.

Ця мета виникла в неї після того, як сама дівчинка особисто зіткнулася із такою проблемою в школі. 10-річна Фрося зазнала приниження, а одного разу її ледь не побили.

Та попри це Єфросинія не втрачає своєї людяності та продовжує вірити у добрих людей. Вона працює на благо України та підтримує українців поезією у своїх соцмережах.

Фільмографія Єфросинії Мельник