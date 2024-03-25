Сейчас, несмотря на войну, личные волнения и материнство Екатерина продолжает строить свою карьеру, играть в спектаклях и сниматься в кино. Читайте в материале Кино 24, где сейчас известная украинская актриса и какие трудности проживает из-за российской агрессии в Украине.

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Где сейчас Екатерина Варченко

На сегодня Екатерина Варченко – не только известная украинская актриса, но и мать двоих детей. С марта 2022 года муж Екатерины, украинский актер театра и кино Анатоль Фон-Филандра, участвует в защите Украины в рядах Нацгвардии. Актриса рассказала, что разлуку с любимым переживает тяжело, но она уважает его сознательное решение пойти защищать страну с оружием в руках.

Это очень тяжело. Ты живешь в неизвестности и не знаешь, что дальше. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Я уже так хочу, чтобы мы говорили "после войны". Постоянно вопрос – что, когда и как,

– рассказала Варченко.

Самое тяжелое для Екатерины – это то, что ее дети не могут видеть отца, и ей приходится справляться с материнством самостоятельно. Она подчеркивает, что эта война лишила каждого из них чего-то: детей – детства и отца, а ее – мужа.

Но несмотря на это Екатерина находит в себе силы строить карьеру в кино и театре. В частности, одна из первых лент, в которой снялась Варченко с начала полномасштабной войны – это "Круг заблуждения". Кроме того, сейчас Екатерина играет в спектакле "Сильные слабые женщины".

Актриса рассказывала, что в течение года вообще не имела работы, проводила время в Испании с детьми. Но она очень радуется, что есть возможность снова работать.

Фильмы и сериалы, в которых можно увидеть Екатерину Варченко

"Цвет мести"

"Роман с детективом"

"Беглянка"

"Крепостная"

"Чужой грех"

"Неслучайные встречи"

"Наследники"

"Мама моей дочери"

"Хозяйка"

"Первые дни"

"Круг заблуждения" и другие.

Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь прекрасной игрой известной украинской актрисы Екатерины Варченко.