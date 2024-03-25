Живет в неизвестности: где сейчас и за что волнуется известная украинская актриса Екатерина Варченко
В 2016 году Екатерина Варченко получила настоящее признание. Актриса исполнила главную роль Натальи Суворовой в сериале "Хозяйка". После чрезвычайного успеха и популярности, которую получила в этом проекте, у нее нет отбоя от режиссеров, фанатов, коллег и поклонников ее творчества.
Сейчас, несмотря на войну, личные волнения и материнство Екатерина продолжает строить свою карьеру, играть в спектаклях и сниматься в кино. Читайте в материале Кино 24, где сейчас известная украинская актриса и какие трудности проживает из-за российской агрессии в Украине.
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Где сейчас Екатерина Варченко
На сегодня Екатерина Варченко – не только известная украинская актриса, но и мать двоих детей. С марта 2022 года муж Екатерины, украинский актер театра и кино Анатоль Фон-Филандра, участвует в защите Украины в рядах Нацгвардии. Актриса рассказала, что разлуку с любимым переживает тяжело, но она уважает его сознательное решение пойти защищать страну с оружием в руках.
Это очень тяжело. Ты живешь в неизвестности и не знаешь, что дальше. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Я уже так хочу, чтобы мы говорили "после войны". Постоянно вопрос – что, когда и как,
– рассказала Варченко.
Самое тяжелое для Екатерины – это то, что ее дети не могут видеть отца, и ей приходится справляться с материнством самостоятельно. Она подчеркивает, что эта война лишила каждого из них чего-то: детей – детства и отца, а ее – мужа.
Но несмотря на это Екатерина находит в себе силы строить карьеру в кино и театре. В частности, одна из первых лент, в которой снялась Варченко с начала полномасштабной войны – это "Круг заблуждения". Кроме того, сейчас Екатерина играет в спектакле "Сильные слабые женщины".
Актриса рассказывала, что в течение года вообще не имела работы, проводила время в Испании с детьми. Но она очень радуется, что есть возможность снова работать.
Фильмы и сериалы, в которых можно увидеть Екатерину Варченко
- "Цвет мести"
- "Роман с детективом"
- "Беглянка"
- "Крепостная"
- "Чужой грех"
- "Неслучайные встречи"
- "Наследники"
- "Мама моей дочери"
- "Хозяйка"
- "Первые дни"
- "Круг заблуждения" и другие.
Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь прекрасной игрой известной украинской актрисы Екатерины Варченко.