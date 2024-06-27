От завуча из "Школы" до больших перемен: как живет Елена Курта и уехала ли из Украины во время войны

Елена Курта стала известной благодаря роли строгой завучки Дарьи Петровны в популярном сериале "Школа". После начала большой войны она сыграла в новой четырехсерийной военной драме "Я – Надежда".

В материале Кино 24 узнайте, где сейчас актриса и чем занимается. А также читайте, выезжала ли Елена Курта из Киева после начала большой войны.

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Как встретила большую войну Елена Курта

Елена вспоминает, что с самого начала полномасштабного вторжения она находилась в Киеве. В первые дни рядом с ней было невероятное количество людей, которые волонтерили в большом укрытии. Там они организовали госпиталь, заботились друг о друге, строили фортификационные сооружения и кормили защитников, которые стояли на защите периметра дома.

Это было время сплочения. Мы делали коктейли Молотова, много смеялись, организовывали детские площадки, хотя видеть, как дети катаются на самокатах посреди укрытия, было очень больно... Это было интересное время, когда каждый имел свою зону ответственности и получал от этого бешеное количество энергии обратно,

– вспоминает актриса.

Актриса заявляет, что она не чувствовала необходимости в эвакуации. В марте вместе с другими людьми, которым нужно было сопровождение, она на несколько недель выехала на запад Украины. Для Елены это было возможностью встретить родителей, которые сильно переживали, немного отдохнуть и вернуться в Киев.

"Никакого желания уезжать у меня нет и до сих пор. Это мое место силы. Место, которое меня вдохновляет и на самом деле является источником энергии, света и жизни", – рассказывает Елена Курта.

Чем сейчас занимается Елена Курта

Кроме актерской карьеры, Елена имеет несколько образований, включая психологическое. Она признается, что навыки психолога значительно помогают ей в сохранении эмоционального баланса и в оказании поддержки людям. Этим она и занимается сегодня.

Я, как психолог, имею возможность быть приобщенной к проектам, где помогаю другим людям преодолевать последствия постоянного стресса, в котором мы находимся. Что касается меня лично, моя стрессоустойчивость – результат многолетней работы над собой. Находясь в Киеве, я, как и все, слышу взрывы, могу остро реагировать на громкие звуки. В целом моя психика реагирует прекрасно, я ей очень благодарна, что она со мной заодно,

– говорит Елена.

Кроме этого, Елена увлекается поэзией и активно популяризирует творчество известных украинских писателей в своих соцсетях. Она также называет себя "украинской актрисой в свободное время". Несмотря на то, что на первом месте для нее стоит помощь людям, Елена продолжает развиваться в своей актерской карьере.

Она сыграла в сериале "Я – Надежда", где представила себя в совершенно новом образе украинскому зрителю. Очевидно, есть еще много неизвестных сторон в этой актрисе, которые она может показать своим зрителям.